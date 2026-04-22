Tüm dünyada tek demlik kullanılıyor: Neden sadece Türkler çift demlikle çay demliyor?

Semaverin mirası: İki demlikte yaşayan gelenek

İşte bu noktada iki demlikli çaydanlık devreye girer. Semaverin mantığı korunur ancak formu küçültülür:

Alt bölümde kaynar su, üst bölümde ise yoğun çay bulunur. Böylece semaverin “konsantre + seyreltme” prensibi, modern mutfaklara uyarlanmış olur.

Bugün Türkiye’de kullanılan çaydanlık sistemi, bu tarihsel dönüşümün doğrudan sonucu olarak kabul edilir. Yani iki demlikli çay yalnızca yerel bir alışkanlık değil; Rusya’dan Osmanlı’ya uzanan ve zamanla evrilerek bugünkü halini alan bir demleme geleneğinin devamıdır.