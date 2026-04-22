Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Tüm dünyada tek demlik kullanılıyor: Neden sadece Türkler çift demlikle çay demliyor?

        Dünyanın büyük bölümünde çay tek demlikte hazırlanırken, Türkiye'de iki demlikli sistem tercih ediliyor. Kökeni Rusya'daki semaver geleneğine dayanan bu yöntem, zamanla sadeleşerek Türk çaydanlığına dönüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 07:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünyanın büyük bölümünde çay tek bir demlikte hazırlanırken, Türkiye’de iki demlikli çaydanlık kullanılması dikkat çeken bir fark olarak öne çıkıyor. Bu ayrım yalnızca bir alışkanlık değil; tarihsel süreç, teknik ihtiyaçlar ve tüketim kültürünün birleşimiyle şekillenen bir yöntem farkı.

        Fotoğraf: ShutterStock

        2

        Semaverden çaydanlığa: Rusya’dan Anadolu’ya uzanan sistem

        Türk çayında kullanılan iki demlikli sistemin kökeni, 18. yüzyılda Rusya’da ortaya çıkan semaver kültürüne dayanıyor. “Semaver” kelimesi Rusça “kendi kendine kaynayan” anlamına gelir.

        İçinde sürekli sıcak su bulunan semaverin üst kısmına yerleştirilen küçük bir demlikte oldukça yoğun, konsantre bir çay hazırlanır. Rus çay kültüründe bu yoğun dem “zavarka” olarak adlandırılır.

        Fotoğraf: Abramtsevo müzesi, Rusya. ShutterStock

        3

        Çay soğuk iklime karşı iyi bir seçenek olarak öne çıkar

        Semaverin ortaya çıkışı da tesadüf değildir. 18. yüzyılda Rusya, Çin ile yaptığı kara ticareti sayesinde çayı yaygın şekilde tüketmeye başlar. Uzun ve soğuk iklim koşullarında, sürekli sıcak suya erişim sağlayan bir sistem ihtiyacı doğar. Semaver bu ihtiyaca yanıt verirken, aynı zamanda kalabalık aile ve misafir ortamlarında çayın uzun süre boyunca servis edilmesini mümkün kılar.

        Fotoğraf: ShutterStock

        4

        Yavaş yavaş gelişen çift demlik sistemi

        Bu sistem, ticaret yolları ve kültürel etkileşim aracılığıyla Osmanlı coğrafyasına ulaşır. Özellikle Karadeniz hattı üzerinden Anadolu’ya giren semaver, önce kırsal alanlarda ve kalabalık ortamlarda yaygınlaşır. Ancak semaverin büyük ve taşınması zor yapısı, zamanla daha pratik bir çözüm ihtiyacını beraberinde getirir.

        Fotoğraf: ShutterStock

        5

        Semaverin mirası: İki demlikte yaşayan gelenek

        İşte bu noktada iki demlikli çaydanlık devreye girer. Semaverin mantığı korunur ancak formu küçültülür:

        Alt bölümde kaynar su, üst bölümde ise yoğun çay bulunur. Böylece semaverin “konsantre + seyreltme” prensibi, modern mutfaklara uyarlanmış olur.

        Bugün Türkiye’de kullanılan çaydanlık sistemi, bu tarihsel dönüşümün doğrudan sonucu olarak kabul edilir. Yani iki demlikli çay yalnızca yerel bir alışkanlık değil; Rusya’dan Osmanlı’ya uzanan ve zamanla evrilerek bugünkü halini alan bir demleme geleneğinin devamıdır.

        6

        Türk usulü çay demlemenin birçok artısı var

        Kişiye göre ayarlanabilen yoğunluk

        İki demlikli sistemin en önemli avantajı, çayın kişisel tercihlere göre hazırlanabilmesi. Aynı demlikten çıkan çay, dem ve su oranına göre farklı sertliklerde sunulabiliyor. Böylece herkes kendi damak tadına uygun çayı içebiliyor.

        Fotoğraf: ShutterStock

        7

        Daha dengeli ve yumuşak tat

        Üst demlik doğrudan ateşe maruz kalmadığı için çay kaynamıyor, yalnızca sıcak tutuluyor. Bu durum çayın acılaşmasını önlüyor ve daha dengeli bir aroma elde edilmesini sağlıyor.

        Fotoğraf: ShutterStock

        8

        Kalabalık ortamlarda pratiklik

        Tek bir demleme ile farklı yoğunluklarda çay hazırlanabilmesi, özellikle kalabalık ortamlarda büyük kolaylık sağlıyor. Herkes için ayrı çay demlemek yerine tek çaydanlık yeterli oluyor.

        Fotoğraf: ShutterStock

        9

        Uzun süreli tüketim imkânı

        Alt demlikte sürekli sıcak su bulunması, çayın uzun süre boyunca taze şekilde servis edilmesine olanak tanıyor. Bu sistem, çayın tek seferlik değil, saatler süren tüketimine uygun bir yapı sunuyor.

        Fotoğraf: ShutterStock

        Haber kaynak: The Case of Tea (Academia), Eater (Turkish Double Tea Pot), Travelling Turkish Tea (Routed Magazine), Assessing energy and environmental impacts of Turkish-style tea brewing: efficiency, consumption, and carbon footprint (ResarchGate 2025)

