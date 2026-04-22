        Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi

        Resmi Gazete’de yayımlandı: Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi

        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle engelli vatandaşların araç alımlarındaki ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi. Düzenlemeye göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 07:21 Güncelleme:
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğe göre, engelli vatandaşların araç alımlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulamasında düzenleme yapıldı.

        Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.

        Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.

        Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek.

        Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mahalle yolunu tomruklarla kapattı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir kişi, ikametinin bulunduğu sokağın bir bölümünün kendi tapulu arazisi içinde kaldığını öne sürerek yolu tomruk ve parke taşlarıyla kapattı. (Anka)

        "Ateşkesi uzatacağım"
        "Ateşkesi uzatacağım"
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
