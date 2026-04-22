        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot etme çağrısı | Dış Haberler

        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot etme çağrısı

        Binden fazla sanatçı, İsrail'in katılımı nedeniyle 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etme çağrısında bulundu.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 01:36 Güncelleme:
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı

        "No Music for Genocide (Soykırıma Müzik Yok)" kampanyasının internet sitesinden 1000'den fazla sanatçının imzasını taşıyan açık mektup yayımlandı.

        Gazze'de soykırım üç yıldır devam ederken, İsrail'in sahnede yer almasına tepki gösterilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision'dan yasaklandığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Müzisyenler ve kültür çalışanları olarak, çoğumuz Avrupa Yayın Birliği (EBU) bölgesinde yaşıyoruz. Eurovision'un, İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımı, kuşatmayı ve acımasız askeri işgali örtbas etmek ve normalleştirmek için kullanılmasını reddediyoruz. EBU, suç ortağı olan İsrailli yayıncı KAN'ı yasaklayana kadar, kamu yayıncıları, sanatçılar, parti organizatörleri, ekip ve hayranların Eurovision'u boykot etmeleri yönündeki çağrılara destek veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

        EBU'nun Rusya ve İsrail'in suçlarına verdiği ikiyüzlü tepkilerin, Eurovision'un iddia ettiği "tarafsızlık" yanılsamasını ortadan kaldırdığı vurgulanan açıklamada, 2022'de EBU'nun, Rusya'nın katılımının "yarışmanın itibarını zedeleyeceğini" savunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Gazze'de 30 aydan fazla süredir soykırım suçu işlenmesi, Batı Şeria'da etnik temizlik yapılması ve Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesine rağmen İsrail'e aynı politikanın uygulanmadığı işaret edildi.

        Bazı anlarda sessizliğin bir seçenek olmadığı belirtilen açıklamada, "ABD-İsrail'in 'Yeni Gazze'de' aşırı gözetim altında toplama kampları kurma planları varken, hangi sanatçı veya Eurovision hayranı vicdanen Avusturya'da düzenlenecek bir sonraki yarışmaya katılabilir?" diye soruldu.

        İsrail'in soykırımı sürerken sessiz kalınamayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İsrail hapishanelerindeki çocuklar bir melodi mırıldandıkları için dayak yerken, Gazze'deki neredeyse her sahne, stüdyo, kitapçı ve üniversiteden geriye kalan tek şey, altında katledilmiş bedenlerin hala kurtarılmayı ve uygun bir şekilde gömülmeyi beklediği moloz yığınları olduğunda... Sanatçılar olarak, kolektif etki gücümüzün ve reddetme gücümüzün farkındayız. Sessiz kalmayı reddediyoruz. Suç ortağı olmayı reddediyoruz. Sektörümüzdeki diğer kişileri bize katılmaya çağırıyoruz. Ve her sektörde suç ortaklığını sona erdirmek için gösterilen tüm ilkeli çabalarla dayanışma içindeyiz."

        Boykota katılan sanatçılar arasında eski Eurovision kazananları Emmelie de Forest ile Charlie McGettigan'in yanı sıra, müzisyen ve besteci Roger Waters, ABD'li rap sanatçısı Macklemore, Peter Gabriel ile müzik grupları Massive Attack, Idles ve Kneecap de yer alıyor.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        "Ateşkesi uzatacağım"
        "Ateşkesi uzatacağım"
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar