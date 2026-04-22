        Haberler Dünya Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto! Binlerce kişi ABD ve İsrail'i protesto etti | Dış Haberler

        İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi ABD ve İsrail'i "füzeler eşliğinde" protesto etti

        İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı gösteri için bir araya geldi. Ellerinde İran bayrakları taşıyan Tahranlılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Protestolar devam ederken İran Silahlı Kuvvetleri gösteri alanlarına balistik füzeler getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 07:53
        İran'ın başkenti Tahran’da bulunan İnkılap ve Venek meydanlarında ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenlendi.

        İnkılap ve Venek meydanlarında toplanan binlerce kişi, ABD ve İsrail'i protesto etti.

        Ellerinde İran bayrakları taşıyan Tahranlılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Protestolar devam ederken İran Silahlı Kuvvetleri gösteri alanlarına balistik füzeler getirdi.

        İnkılap Meydanı’ndaki gösteriye İran’ın "Hürremşehr" isimli balistik füze getirilirken, Venek Meydanı’ndaki gösteriye ise "Kadir" isimli balistik füze getirildi.

        Füzelerin meydanlara fırlatma rampalarıyla birlikte getirildiği görüldü.

        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"