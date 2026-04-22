        SON DAKİKA: Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı Sergey Stadler hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti

        Pegasus Havayolları'nın St. Petersburg'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçakta bulunan dünyaca ünlü Rus Kemancı ve Orkestra Şefi 64 yaşındaki Sergey Stadler aniden rahatsızlandı. Uçak, Romanya Bükreş Havalimanı'na acil iniş yaptı ancak Rus şef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 08:29
        Rusya'da, edinilen bilgiye göre, 20 nisan Pazartesi günü Pegasus Havayolları’nın PC-397 sefer sayılı uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapmak üzere St. Petersburg’tan havalandı.

        UÇAK BÜKREŞ'E YÖNLENDİRİLDİ

        DHA'daki habere göre uçak, Romanya hava sahasında bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine tıbbi acil durum ilan ederek en yakın meydan olan Bükreş’e yönlendirildi.

        UÇAK GÜVENLE İNİŞ YAPTI

        TC-RBG kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı, kokpit ekibinin hava trafik kontrolüne durumu bildirmesiyle transponder kodunu 7700’e alarak acil durum sinyali verdi ve saat 17.47’de Bükreş Henri Coanda Havalimanı’na güvenle indi.

        YOLCU ÜNLÜ RUS KEMANCI ÇIKTI

        Uçakta rahatsızlanan yolcunun dünyaca ünlü Rus kemancı ve orkestra şefi Sergey Stadler (64) olduğu öğrenildi. Rus şef tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, konservatuvarın eski rektörünün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

        "HAYATINI MÜZİĞE ADAMIŞTI"

        Açıklamada, "Aslen Peterburglu olan Stadler, genç yaşlardan itibaren hayatını müziğe adadı, Sankt-Peterburg Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Onun adı, en yüksek icra sanatının simgesi haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

        SERGEY STADLER KİMDİR?

        Virtüöz kemancı Sergey Stadler 1962 yılında Leningrad’ta doğdu. Stadler, 2008-2011 yıllarında Rimsky-Korsakov adını taşıyan Petersburg Konservatuvarı’nın rektörlüğünü yaptı.

        2013 yılında Petersburg Senfoni Orkestrası’nı kurdu ve orkestranın sanat yönetmenliğini yaptı.2018 yılından bu yana Sankt-Peterburg Devlet Üniversitesi’nde 'Keman Enstrüman İcracılığı' eğitim programının başındaydı.

