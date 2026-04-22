        Haberler Dünya Financial Times: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı | Dış Haberler

        Financial Times: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı

        Financial Times'ın haberinde, İran bağlantılı çok sayıda tankerin, ABD'nin ablukasını aştığı iddia edildi. Habere göre, İran ile bağlantılı en az 34 tanker Körfez'e giriş ya da çıkış yapmayı başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 13:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı

        İran bağlantılı çok sayıda tankerin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını aştığı öne sürüldü.

        İngiltere'den Financial Times (FT) gazetesinin, yük takibi şirketi Vortexa'nın verilerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasından bu yana, İran ile bağlantılı en az 34 tankerin Körfez'e giriş ya da çıkış yapmayı başardığı belirtildi.

        İran'la bağlantılı tankerlerden 19'unun Körfez'den çıkış yaptığı ifade edilen haberde, 15'inin ise Umman Denizi üzerinden İran'a doğru giriş yaptığı kaydedildi.

        Haberde, Körfez’den ayrılan tankerlerden en az 6’sının İran ham petrolü taşıdığı ve toplamda yaklaşık 10,7 milyon varil petrolün sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Ayrıca FT tarafından geçen ay analiz edilen uydu görüntülerine göre, Dorena adlı tankerin Malezya açıklarında petrolün kaynağını gizlemek için gemiden gemiye transfer yöntemiyle yük aktarımı yaptığı hatırlatılan haberde, söz konusu tankerin en son 18 Nisan’da Hindistan’ın güney kıyıları açıklarında konum bildirdiği aktarıldı.

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

        Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

