Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Beşiktaş-Fenerbahçe maçında karaborsa bilet satıldığı iddiasıyla 15 şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        Beşiktaş-Fenerbahçe maçında karaborsa bilet satıldığı iddiasıyla 15 şüpheli yakalandı

        Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2025'te oynanan futbol müsabakası için karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı

        Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan futbol müsabakası için karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe futbol müsabakasında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

        Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ekim 2025'te Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 biletin satışa çıkarıldığı, bunların 632'sinin kısa sürede satıldığı, diğer biletlerin ise uzun bir süre sistemde satışının yapılamadığı belirlendi.

        REKLAM

        Bu biletleri satın almak isteyenlerin Passolig sistemine erişemediği, bu süreçte şüpheli şahısların da sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, aldıkları bu biletlerin bir kısmını müsabaka öncesi stadyum çevresinde, bir kısmını internet üzerinden Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında sattıkları anlaşıldı.

        Biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahiplerine yönelik çalışma sonucunda da aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileriyle toplu şekilde maç bileti satın alan şüpheliler tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında, banka hesap hareketlerinde çok sayıda "maç", "devir", "tribün", "bilet", "GS", "FB","BJK","kombine" açıklamalarıyla para transferleri bulunan şüphelilerin kendi aralarında da düzenli para akışının olduğu belirlendi.

        Bir kısım şüphelilerin hesaplarında olağan dışı para giriş çıkışı tespit edilirken, zanlıların birbirleriyle maç öncesi görüşmeler yaptıkları anlaşıldı.

        Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında "bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından verilen gözaltı kararının ardından 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve futbol takımlarına ait satışa hazır formalar ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

        İşlemleri için emniyete getirilen şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
