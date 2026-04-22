Kocaeli'nde olay Kartepe'deki bir markete yaşandı. Yanındaki iki çocukla markete giren kişi, reyonların arasında bir çocuğun elini tutarken, yanındaki diğer kız çocuğuna aniden tekme attı.

TEKME VE TOKAT ATMAYA DEVAM ETTİ

Şiddetten korkarak kasaya doğru kaçan çocuğun peşinden giden saldırgan, burada da küçük kıza tekme ve tokat atmaya devam etti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Vicdanları yaralayan olay anı ise anbean marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, mağdurunun özel gereksinim raporu bulunan 12 yaşındaki H.K. olduğu, darp olayını gerçekleştirenin de babası A.K. (46) olduğunu tespit etti.

REKLAM

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şüpheli baba, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası babanın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.