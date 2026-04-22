İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda karaborsa bilet satışı yaptığı belirlenen 15 şüpheli yakalandı.

DHA'nın haberine göre şüphelilerin, Passolig sistemini kilitleyerek biletleri topladıkları ve karaborsada sattıkları tespit edildi. Operasyonlarda 578 bin 800 lira nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ‘karaborsa bilet satışı’ ile ‘bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ suçlarına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Teknik analiz ve takibin ardından adresleri belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, karaborsa bilet satışından elde edildiği değerlendirilen 578 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.