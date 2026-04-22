        Haberler Yaşam Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler 'Guinness' yolunda!

        Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, Van Gölü'ndeki 'su altı peri bacaları' olarak bilinen mikrobiyalitlerin Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmesi için Guinness Türkiye Temsilciliğine başvuruda bulunduklarını ve ön elemeden geçtiklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 13:33 Güncelleme:
        Geçen yıl aralık ayında Dışişleri Bakanlığı temsilcisi olarak Van'a atanan Karagöl, daha önce ailesiyle tatil için geldiği kentte, gölün derinliklerinde boyları 40 metreyi bulan mikrobiyalitlerin varlığını öğrendi.

        Daha sonra konuyla ilgili araştırma yapan ve bu alanda çalışma yürüten akademisyenlerle görüşen Karagöl, bu güzellikleri uluslararası alanda tanıtmak için çalışma başlattı.

        Oluşumu binlerce yıl süren mikrobiyalitleri Guinness Rekorlar Kitabı'na taşımak isteyen Karagöl, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilciliği adına Guinness Türkiye Temsilciliğine başvurdu.

        "ÖN ELEMEDEN GEÇTİK"

        Karagöl, Dışişleri Bakanlığı'nda 1994 yılında göreve başladığını ve 1 Aralık 2025'te Van'a tayin olduğunu söyledi. Kentle ilgili uluslararası boyutu olan projeler üzerine düşünürken Van Gölü'nde boyları 40 metreyi bulan mikrobiyalitlerin aklına geldiğini belirten Karagöl, şunları kaydetti:

        "Bu konuda daha önce Van'da görev yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı ile temasa geçtim. Uluslararası bir dergiye yönlendirdi. 1990'da bu mikrobiyalitlerden bahsedildiğini, yaklaşık 40 metreye ulaşan oluşumlar olduğunun bilimsel kaynaklarda yer aldığını öğrendim. Ben de babamın yıllar önce hediye ettiği Guinness Rekorlar Kitabı'na bu mikrobiyalitleri taşıma fikrini geliştirdim. Bu çerçevede aralık ayının ikinci yarısında ilk başvuruyu temsilcilik olarak yaptık. Ön elemeden geçtik ve şu anda ikinci değerlendirme aşamasındayız. Yaklaşık 200-300 farklı başvurunun dünyanın çeşitli ülkelerinden gönderildiğini ve Guinness ekibinin bu başvuruları tek tek incelediğini öğrendim. Bilimsel kriterler çerçevesinde yapılan bu değerlendirmelerin 3-4 ay sürdüğü ifade edildi."

        "BAŞVURUMUZ BİLİMSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR"

        Sürecin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini anlatan Karagöl, "Guinness Rekorlar Kitabı çok kapsamlı ve dünya genelinde milyonlarca insana ulaşan bir platform. Kitaba girebilmemiz halinde Van'ın, Van Gölü'nün ve bölgenin turizmine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu süreçte aklımda olan projelerden biri de buydu. Çeşitli filmler ve görsellerde gördüğüm mikrobiyalitleri de başvuru dosyamıza ekledik. İncelemeye değer bulunan başvurumuz bilimsel olarak değerlendiriliyor, farklı tatlı su gölleriyle karşılaştırmalar yapılıyor" diye konuştu.

        Karagöl, mikrobiyalitlerin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesiyle Van Gölü'nde dalış turizminin daha da gelişeceğini vurguladı.

