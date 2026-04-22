        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kan donduran torun dehşetine rekor ceza | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza

        Bursa'da, üç kişinin ölümüyle sonuçlanan gasp girişimi davasında çocuk sanıklara rekor ceza çıktı. Öz dedesini, onun eşini ve suç ortağını öldüren 17 yaşındaki M.K.'ye 63 yıl, diğer suç ortağına ise 48 yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 11:35 Güncelleme:
        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 11 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, iddianamede yer alan bilgilere göre alkol ve uyuşturucu alan M.K. (17) ve arkadaşı U.U., "kısa yoldan zengin olma" hayaliyle M.K.'nin öz dedesi Mustafa Macar'ın evine av tüfekleriyle baskın yaptı.

        Mustafa Macar ve yatalak eşi Cahide Aydın.
        ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

        Olayda, dede Mustafa Macar ve yatalak eşi Cahide Aydın vahşice öldürülürken, arbede sırasında suç ortaklarından U.U. (17) da arkadaşı M.K.'nin av tüfeğinden çıkan fişekle hayatını kaybetti.

        Üç kişinin katili M.K., olay tarihinde 16 yaşındaydı.
        YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMADI

        Olayın ardından kaçan sanıkların, dikkat çekmemek için bir komşularına misafirliğe gittikleri ve ertesi gün maktullerin cesetleri bulunana kadar hiçbir yardım çağrısında bulunmadıkları da dosyaya yansıyan çarpıcı bilgiler arasında yer aldı.

        3 CİNAYETİN ARDINDAN "PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ

        Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşması, son zamanlarda çocukların işlediği dehşet verici olayın gölgesinde geçti. Mahkeme heyeti, artan "çocuk vahşeti" sarmalını ve suçun işlenişindeki soğukkanlılığı dikkate alarak sanıklara taviz vermedi. Bursa'daki suça sürüklenen çocuk tutuklu M.K.'nin son sözünde sarf ettiği, "Pişman değilim, bir daha olsa yine yaparım" ifadesi, yargılamanın en kan donduran anı olarak kayıtlara geçti.

        Hayatını kaybeden Ufuk Can Us, 17 yaşındaydı.
        ÖZ TORUNA 63 YIL HAPİS

        Hiçbir iyi hal indirimi (TCK 62) uygulanmayan davada: Suça sürüklenen tutuklu çocuk M.K., 3 ayrı cinayet ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplamda 63 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        SUÇ ORTAĞINA 48 YIL CEZA

        Cinayetler ve gasp olaylarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını savunan diğer tutuklu suça sürüklenen çocuk A.E., son sözünde "Ben böyle biriyle arkadaşlık yaptığım için pişmanım" demesi de yetmedi. A.E. yaşlı çiftin vahşice öldürüldüğü sadece 2 cinayete iştirakten 48 yıl hapis cezası aldı. İki çocuğa toplam 111 yıl hapis cezası verildi.

        YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ YERİNE TOPLUMSAL VİCDAN

        Hukukçular ve toplum bilimciler, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı ve Bursa'daki torun dehşeti gibi olayların; kontrolsüz silaha erişim, alkol ve madde kullanımı ve dijital şiddetin bir sonucu olduğunu belirtiyor.

        Mahkemelerin verdiği bu ağır cezalar, suça sürüklenen çocuklara yönelik yargılamalarda artık "yaş küçük" kriterinin yerini "suçun vahameti ve toplum vicdanı" ilkesinin aldığını gösteriyor.

