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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: 3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni - Son haberler | Son dakika haberleri

        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!

        Bursa'da, yayla evinde cesetleri bulunan 78 yaşındaki Mustafa Macar ve 70 yaşındaki Cavidan Aydın ile birlikte öldürülen ve cansız bedeni bahçede bulunan kişinin 17 yaşındaki Ufuk Can Us olduğu tespit edildi. Us'un, Bursa'da yaşayan ailesinin kendisinden 2 gündür haber alamadığı öğrenilirken, Macar'ın torunu 16 yaşındaki M.K. ile birlikte 1 kişi daha gözaltında. Şüphelilerin, evdeki 3 bileziği çalmak isterken olayın gerçekleştiği iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 07:59 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:02
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        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
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        Bursa'da olay, 11 Ekim’de Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde meydana geldi. M.K. (16) iddiaya göre Ufuk Can Us (17) ve bir arkadaşıyla birlikte mahalledeki evlerinde alkol aldı.

        ARKADAŞINI DEDESİNİN EVİNE GÖNDERDİ

        Hayatını kaybeden Ufuk Can Us, 17 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Ufuk Can Us, 17 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan iddiaya göre M.K., Ufuk Can Us’u, ziynet eşyalarını çalmak üzere, mahalleye 3 kilometre mesafede yaşayan dedesi Mustafa Macar’ın (78) yayla evine gönderdi.

        DEDE TORUN ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

        78 yaşındaki Mustafa Macar ve 70 yaşındaki Cavidan Aydın, hayatını kaybetti.
        78 yaşındaki Mustafa Macar ve 70 yaşındaki Cavidan Aydın, hayatını kaybetti.

        M.K., bir süre sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte kendisi de eve gitti. Evdeki 3 bileziği isteyen arkadaşlar ile dede Macar ve birlikte yaşadığı Cavidan Aydın(70) arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

        BALTAYLA KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI

        M.K.’nin av tüfeğiyle ateş açtığı, dedesi Mustafa Macar’ın ise kendisini baltayla savunmaya çalıştığı belirtildi. Çıkan arbedede Mustafa Macar, Cavidan Aydın ve Ufuk Can Us vurularak hayatını kaybetti. 2 şüpheli kaçarken, olay, aileden haber alamayan yakınlarının, önceki akşam saatlerinde eve gitmesiyle ortaya çıktı.

        İKİ ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler mahalleye giriş ve çıkışları kapatırken, olayın ardından kaçan M.K. ve kimliği açıklanmayan arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları süren şüphelilerin evden 3 bilezik çaldıkları iddia edildi.

        3 CESETTEN 2’Sİ EVDE, 1’İ BAHÇEDE BULUNDU

        Hayvancılıkla uğraştıkları öğrenilen Mustafa Macar ile Cavidan Aydın’ın cansız bedeni evde, Ufuk Can Us’un cesedi ise evin bahçesinde bulundu.

        Katil zanlısı 16 yaşındaki M.K.
        Katil zanlısı 16 yaşındaki M.K.

        Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Hayatını kaybeden Mustafa Macar'ın cenazesi, Orhaneli ilçesinde defnedildi.

        PARMA İZİ İNCELEMESİ YAPILDI

        Cenazeler üzerinde svap ve parmak izi incelemesi yapılırken, Ufuk Can Us’un, ailesiyle birlikte Bursa’da yaşadığı, 11 Ekim günü evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

        Us’un cenazesinin Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Yumurcaklı Mahallesi’nde toprağa verildiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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