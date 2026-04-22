Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden küçük Adnan'ın 8 yaşındaki doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki ortaokul saldırısında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in, 8'inci yaş gününde babası tarafından çekilen görüntüleri ile çalışma masasına astığı notta hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İHA'daki habere göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in 8'inci yaş gününde babası tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.

DİLEKLERİYLE ÜFLEDİ MUMU

Görüntülerde neşesiyle dikkat çeken küçük Adnan'ın, pastasındaki mumları üflemeden önce sınavlardan yüksek ve tam puan almayı dilediği anlar yürek burktu.

HAYALLERİ BÜYÜKTÜ

Masasında yer alan "Kabataş Lisesi veya Galatasaray Lisesi" yazılı hedefi ise hayallerinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

KABRİ ZİYARET EDİLDİ

Düziçi ilçesindeki Yeşil Mezarlığı'nda bulunan kabri de vatandaşların ziyaretine uğradı. Mezarı başına gelen aileler, arkadaşları ve vatandaşlar çiçekler bırakıp dualar etti.

"ADI FORMALARDA DEĞİL, BİRİNCİLİKLERDE GÖRÜNMELİYDİ"

Adnan Göktürk Yeşil'in mezarlarını ziyaret eden Tuğçe Çolak, "Yarın 23 Nisan, Gönül isterdi ki adını formalarda veya herhangi bir locada yaşatmak değil de bir okulun, bir dershanenin birincilik sıralarında görmekti." dedi.

"GÖNÜL İSTERDİ OKULUN BAHÇESİNDE 23 NİSAN'I KUTLASIN"

Adnan Göktürk Yeşil'in kabrine çiçek bırakıp dua eden Tuğçe Çolak, "Adnan Göktürk'ün kaybından sonra çok üzüldüm. Çocukların ölmesini, bu şekilde ölmesini asla istemem. Kendisiyle bir kan bağım yok ama beni çok derinden üzdü. Yani biz bu kadar üzülürken ailesi ne durumda bilmiyorum.

Allah onlara yardım etsin. Yarın 23 Nisan, Gönül isterdi ki adını formalarda veya herhangi bir locada yaşatmak değil de bir okulun, bir dershanenin birincilik sıralarında görmekti.

Gönül isterdi okulun bahçesinde 23 Nisan'ı kutlasın. Onu buraya ziyarete gelmek yerine okulun organizasyonlarında görmekti. Çok üzüldüm. Umarım son olur, bir daha yaşamayız. Memleketimizin adına çok üzüldüm. Diğer çocuklar için üzüldüm ama Adnan çok başka yaraladı bizi, Allah ailesine sabır diyorum." diye konuştu.