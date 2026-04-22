Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerde 36 ila 72 saat içinde bir gelişme yaşanabileceğini söyledi.
Giriş: 22 Nisan 2026 - 16:42
ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a İran müzakereleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Trump, ABD ile İran arasında yapılacak ikinci tur görüşmelerle ilgili “iyi haberlerin” en erken cuma günü gelebileceğini söyledi.
İslamabad'daki kaynakların önümüzdeki "36 ila 72 saat" içinde barış görüşmesinde olumlu adım atılma olasılığını belirtirken; The Post'un bu olası gelişmeyle ilgili sorusuna yanıt veren Trump, "Bu mümkün!" cevabını verdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ