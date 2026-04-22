Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor: Alejandro Grimaldo!
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışına dahil olamayan ve gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların, Leverkusen'in yıldız sol beki Alejandro Grimaldo ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...
Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın, Bayer Leverkusen'in kaptanı İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, sunulan proje ve takımda vereceği rol ile Grimaldo'nun ilgisini çekti.
Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber'in Grimaldo ile görüştüğü ve kişisel şartlar üzerinde tam olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.
LEVERKUSEN'İN TALEBİ
İspanyol oyuncunun Beşiktaş'a transferinin önündeki tek ve en büyük engelin Leverkusen olduğu ifade edilirken, Alman kulübünün kilit oyuncularından birini ucuza bırakmasının olası olmadığı kaydedildi.
Bayer Leverkusen'in kulüple 1 yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki Grimaldo için 20 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği belirtildi.
BU SEZON 25 GOLLÜK KATKI YAPTI
Barcelona altyapısından yetişen ve 2016'da Benfica'ya transfer olan Grimaldo, 2023'te bedelsiz olarak Leverkusen'in yolunu tutmuştu.