        Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor: Alejandro Grimaldo!

        Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor: Alejandro Grimaldo!

        Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışına dahil olamayan ve gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların, Leverkusen'in yıldız sol beki Alejandro Grimaldo ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 15:34 Güncelleme:
        Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın, Bayer Leverkusen'in kaptanı İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

        Sky Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, sunulan proje ve takımda vereceği rol ile Grimaldo'nun ilgisini çekti.

        Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber'in Grimaldo ile görüştüğü ve kişisel şartlar üzerinde tam olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

        LEVERKUSEN'İN TALEBİ

        İspanyol oyuncunun Beşiktaş'a transferinin önündeki tek ve en büyük engelin Leverkusen olduğu ifade edilirken, Alman kulübünün kilit oyuncularından birini ucuza bırakmasının olası olmadığı kaydedildi.

        Bayer Leverkusen'in kulüple 1 yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki Grimaldo için 20 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği belirtildi.

        BU SEZON 25 GOLLÜK KATKI YAPTI

        Barcelona altyapısından yetişen ve 2016'da Benfica'ya transfer olan Grimaldo, 2023'te bedelsiz olarak Leverkusen'in yolunu tutmuştu.

        Grimaldo, bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Koç Topluluğu 100 yaşında

        1926 yılında merhum Vehbi Koç tarafından temelleri atılan Koç Topluluğu, 100. yaşını kutluyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
