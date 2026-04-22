Anne Hathaway'den 'inşallah'lı yanıt
Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway’in “İnşallah” kelimesini kullandığı son röportajına ait video, internette viral hale geldi. 43 yaşındaki oyuncu, yeni filmi 'Şeytan Marka Giyer 2'nin (The Devil Wears Prada 2) tanıtımı sırasında People dergisine verdiği röportajda kullandığı “İnşallah” ifadesiyle gündeme geldi.
Yaş alma üzerine konuşan Hathaway, “Uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum. İnşallah. Öyle umuyorum” sözleriyle dikkat çekti. Bu ifade kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hale geldi.
People dergisinin mayıs sayısının kapağında yer alan Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' olarak açıklandı. Dergi, bu ünvanı sadece fiziksel görünüm için değil, güzelliği yeniden tanımlayan ve başkalarına ilham veren yıldızlara veriyor. Hathaway'den önce bu ünvanı alan isimler arasında Michelle Pfeiffer, Julia Roberts ve Jennifer Aniston gibi Hollywood yıldızları vardı.