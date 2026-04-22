        Haberler Dünyadan Anne Hathaway'den 'inşallah'lı yanıt

        Anne Hathaway'den 'inşallah'lı yanıt

        Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway'in "İnşallah" kelimesini kullandığı son röportajına ait video, sosyal medyada büyük ilgi gördü

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 15:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı

        Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway’in “İnşallah” kelimesini kullandığı son röportajına ait video, internette viral hale geldi. 43 yaşındaki oyuncu, yeni filmi 'Şeytan Marka Giyer 2'nin (The Devil Wears Prada 2) tanıtımı sırasında People dergisine verdiği röportajda kullandığı “İnşallah” ifadesiyle gündeme geldi.

        Yaş alma üzerine konuşan Hathaway, “Uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum. İnşallah. Öyle umuyorum” sözleriyle dikkat çekti. Bu ifade kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hale geldi.

        People dergisinin mayıs sayısının kapağında yer alan Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' olarak açıklandı. Dergi, bu ünvanı sadece fiziksel görünüm için değil, güzelliği yeniden tanımlayan ve başkalarına ilham veren yıldızlara veriyor. Hathaway'den önce bu ünvanı alan isimler arasında Michelle Pfeiffer, Julia Roberts ve Jennifer Aniston gibi Hollywood yıldızları vardı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!