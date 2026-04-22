        Haberler Ekonomi Sigorta 2026'da kasko fiyatları değişmez

        Savaş nedeniyle sigorta fiyatlarında artış olmadı

        Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan savaş nedeniyle kasko primlerinde bir artış olmadığına vurgu yaptı. Tuğtan, kasko primlerini oluştururken sadece hasara bakmadıklarını, kullanım alışkanlığından kişinin risk profiline kadar dinamik bir fiyatlama modeli yürüttüklerini belirterek, "Amacımız adil ve sürdürülebilir bir fiyat yaratmak. Kasko fiyat seviyelerinin konuracağını, olası artışların bile maliyetin gerisinde kalacağını ve sigortalılık sayısının artırılmaya çalışılacağını söyleyebilirim" dedi. 

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 15:41 Güncelleme:
        2026'da kasko fiyatları değişmez

        Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, savaş nedeniyle Hürmüz boğazındaki taşımacılığın aksamaya başlamasının, enerji altyapısının zarar görmesinin ve emtia sevkıyatının aksamasıyla petrol fiyatındaki artışın maliyet baskısı yaratmaya başladığını belirterek, "İlk etapta savaşın sigorta sektörüne doğrudan hasar ödemesi gibi bir etkisi sözkonusu değil. Sigorta sektörü bundan izleyen dönemlerde dolaylı olarak çok daha fazla etkilenecek. Enerji fiyatlarının artmasıyla taşımacılık, havacılık, deniz taşmacılığı ve reasürans kanalıyla çok yönlü etkiler olmaya başladı. Biz dolaylı olarak bunların etkilerini ilerleyen dönemlerde görmeye başlayacağız" dedi.

        Savaşın ne şiddette ve ne kadar süreceğine önemine işaret eden Tuğtan, ithal girdiler, otomobil yedek parçası fiyatları ve tıbbi ürünlerin maliyetlerinin oto ve sağlık branşlarında ciddi anlamda etkisini göstereceğini anlattı. Tuğtan diğer branşlarda ise reasürans kaynaklı kapasitenin yeniden gözden geçirilmesi, kapasite arzının azalması veya fiyatların yükselmesi ile etkisinin görülebileceğini söyledi.

        Sigortacılıkta savaş ve savaşın etkileri kaynaklı zam yapılmadığını ifade eden Tuğtan, savaş nedeniyle ana stratejilerinde de önemli bir değişikliğe gitmediklerini anlatarak, "Ancak risk senaryomuzu sürekli bir şekilde güncelliyoruz. Portföy yönetiminden tutun fiyatlamanızı, doğru risk seçiminizi güçlü reasürans kapasiteniz korumak gibi çok fazla dengeyi gözetiyoruz " şeklinde konuştu.

        PRİMLERİ HASAR MALİYETİ BELİRLİYOR

        Sigortada primleri belirleyenin mali gelir değil hasar maliyetleri olduğunun altını çizen Tuğtan, "Kaskoda ortalama prim artışının çok ötesinde bir hasar maliyetiyle karşı karşıyayız. Savaşın olası dolaylı etkileri de bu maliyetleri çok daha fazla artırabilir" diye konuştu. Tuğtan 10 yaşından büyük araçlarda kaskonun tüercih edilmemesinin kaskoda sigortalılık oranını düşürdüğünü kaydederek, "Araç değerlerinin artış ve kasko primlerine baktığımızda değer içinde primin payının ciddi anlamda gerilediğini, sigorta şirketlerinin teknik gelirlerinin sürekli azaldığını görüyoruz. Bir yandan rekabet bir yandan da havuzu büyütmeye çalışıyoruz. Havuz büyüsün, riskimiz çeşitlensin, taban genişlesin ve böylelikle daha yönetilebilir ve sürdürülebilir bir yapı oluşsun istiyoruz" dedi.

        Tuğtan savaş nedeniyle kasko primlerinde bir artış olmadığına vurgu yaparak kasko primlerinin belirlenmesinde sadece hasara bakmadıklarını kullanım alışkanlığından kişinin risk profiline kadar dinamik bir fiyatlama modeli yürüttüklerini belirterek, "Amacımız adil ve sürdürülebilir bir fiyat yaratmak. Kasko fiyat seviyelerinin bu yıl konuracağını, olası artışlarnı bile maliyetin gerisinde kalacağını ve sigortalılık sayısının artırılmaya çalışılacağını söyleyebilirim" dedi.

