        Galatasaray - Gençlerbirliği: 0-2 (MAÇ SONUCU) - Gençlerbirliği Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

        Galatasaray - Gençlerbirliği: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, rakibine 2-0 mağlup olarak kupaya çeyrek finalde veda etti. Başkent ekibine yarı finali getiren golleri Fıratcan Üzüm ve Traore kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 19:15 Güncelleme:
        G.Saray'a kupa şoku!

        Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti... Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi.

        İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Başkent ekibine yarı finale taşıyan golleri 51. dakikada Fıratcan Üzüm ile 83. dakikada Traore kaydetti.

        Süper Lig'de hafta sonu oynanan maçı 2-1 kaybeden Gençlerbirliği, rövanşı böylece kupada almış oldu.

        Gençlerbirliği, Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacak.

        OSIMHEN 35 GÜN SONRA SAHADA

        Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra formasına kavuştu.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve sakatlığı sebebiyle bir süre maçlara çıkamayan Osimhen, 35 gün sonra sahaya çıktı. Okan Buruk, maça kulübede başlayan golcü oyuncuyu 78. dakikada sahaya sürdü.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        31. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında top Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Goutas'tan sekti. Meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önünde bulan Icardi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.

        40. dakikada Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        51. dakikada Gençlerbirliği, 1-0 öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Traore, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazındaki Metehan Mimaroğlu'na aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Günay'ın çeldiği top, üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Sonrasında altıpas içinde Traore'nin dokunduğu topu sağ çaprazda önünde bulan Fıratcan Üzüm'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        53. dakikada sağ kanattaki Cihan Çanak'ın ortasında penaltı noktası civarındaki Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Günay, meşin yuvarlağı kurtardı.

        Aynı dakikada sağ kanattaki Icardi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        54. dakikada Lang'ın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Erhan topu kurtardı.

        72. dakikada Lang'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza yayı önünde bulan Nhaga'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Singo, altıpas içinde tamamlasa da gol ofsayt sebebiyle sayılmadı.

        79. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı kurtardı.

        83. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kaleci Günay, ön direkte meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Seken topu önünde bulan Traore, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 0-2.

        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy

        Galatasaray: Günay Güvenç, Boey (Dk. 69 Sallai), Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Lemina (Dk. 46 İlkay Gündoğan), Nhaga (Dk. 78 Osimhen), Sane (Dk. 69 Yunus Akgün), Ahmed Kutucu (Dk. 56 Barış Alper Yılmaz), Lang, Icardi

        Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur (Dk. 87 Tongya), Cihan Çanak (Dk. 69 Koita), Oğulcan Ülgün (Dk. 87 Hanousek), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+5 Furkan Ayaz Özcan), Traore (Dk. 90+5 Göktan Gürpüz)

        Goller: Dk. 51 Fıratcan Üzüm, Dk. 83 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 4 Kaan Ayhan, Dk. 33 Lemina, Dk. 90+3 Yunus Akgün, Victor Osimhen (Maç sonunda) (Galatasaray), Dk. 35 Fıratcan Üzüm, Dk. 90+3 Erhan Erentürk (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

