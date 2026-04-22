Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama | Dış Haberler

        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ateşkes ihlal edilirken, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının mümkün olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 20:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile varılan ateşkesi uzattığını ilan etmesine ilişkin, “Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği zaman anlamlı olur.” dedi.

        Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Hürmüz Boğazı’nın ağır ateşkes ihlalleriyle açılmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Kalibaf, şunları aktardı:

        “Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği ve Siyonistlerin tüm cephelerde savaş kışkırtıcılığının durdurulduğu zaman anlamlı olur."

        Kalibaf ayrıca, “Askeri saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran halkının haklarının kabul edilmesidir.” ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

