Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Udinese'ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Nicolo Zaniolo'da karar verildi. İtalyan ekibinin 26 yaşındaki futbolcunun tapusunu alacağı ve yıldız ismi 2 katı bedelle başka bir takıma satacağı öne sürüldü.
Giriş: 22 Nisan 2026 - 15:55
Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Udinese 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini almaya karar verdi.
BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO
İtalyan ekibinin Zaniolo'yu 10 milyon Euro bonservis veya 5 milyon Euro + sonraki satıştan %50 payla satın alma opsiyonu bulunurken; 10 milyon Euro'luk maddeyi kullanacağı öne sürüldü.
2 KATINA SATACAKLAR
Çizme temsilcisinin İtalyan oyuncunun bonservisini aldıktan sonra Milan'a 20 milyon Euro bedelle satacağı haberin detaylarında yer aldı.
Bu sezon Udinese formasıyla 35 maçta 2 bin 192 dakika süre alan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 6 asistlik katkı sağladı.
