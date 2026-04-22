        Haberler Dünya Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli | Dış Haberler

        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesi gerektiğini belirtti. Leavitt ayrıca, askeri olarak ateşkese varıldığını ancak "Ekonomik Öfke Operasyonunun" sürdüğünü ifade etti.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 23:00 Güncelleme:
        Leavitt, Fox News'te yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, kırmızı çizgilerini net şekilde ortaya koydu. İran asla ABD'yi ve müttefiklerini tehdit etmek için nükleer bomba elde edemez. Ellerinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeliler. Yanıtlarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın yanıtı için kesin bir son tarih belirlemediğini dile getirirken, 3-5 günlük süre verildiğine dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.

        Beyaz Saray Sözcüsü, İranlı yetkililerin kamuoyu önünde yaptıkları açıklamalar ile özel görüşmelerde söylediklerinden farklı olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Leavitt, "ABD durumu kontrol altında tutuyor ve İran üzerinde baskı gücü uyguluyor." dedi.

        Askeri anlamda bir ateşkes olduğunu belirten Leavitt, "Ekonomik Öfke Operasyonu sürüyor. Bu ablukayla ekonomilerini tamamen boğuyoruz. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar." diye konuştu.

        Leavitt, "İran abluka nedeniyle kendi halkına maaş dahi ödeyemiyor." şeklinde konuştu.

