Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Spor yazarları, bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
"FANTEZİ KADROLARI YÜZÜNDEN"
Levent Tüzemen (Sabah): "Gülme komşuna, gelir başına" sözü Galatasaray adına gerçek oldu. Bu elenme, Okan Buruk ve öğrencileri adına tam bir rezalet ve fiyaskodur. Galatasaray’ın rotasyonlu ama pahalı kadrosu, mütevazı kadroya sahip rakibi karşısında direnemedi. Sezon başından beri eleştirilere tepki koyan, burnundan kıl aldırmayan Okan Buruk'un fantezi kadroları yüzünden G.Saray, pahalı kadrosuyla bu sezon tam 19 puan kaybetti, Türkiye Kupası'nı alacağı dönemde çeyrek finalde veda etti.
"MAÇLAR KAĞIT ÜZERİNDE DEĞİL, SAHADA KAZANILIYOR"
Banu Yelkovan (Hürriyet): Maçtan önce bu maçı kazanarak yarı finale çıkmak mı, yoksa ligde kalmak mı sorusu sorulsa kesinlikle ikincisini tercih edecek Gençlerbirliği; ev sahibi Osimhen, Icardi, Sane, Barış, Yunus derken tüm silahlarını sahaya sürmüş ve beraberlik için tüm gücüyle bastırırken ikinci golü buldu. Maçın kaderini belirleyen o garip anda Günay’ın kontrol ettiği top bir anlığına boşta kaldı, Kaan Ayhan’a çarptı. Traore tek dokundu. 83. dakika: 2-0. Kalan dakikalar bir farkı kapatmaya yetebilirdi belki, ama iki gole yetmedi. Galatasaray bastırdı, denedi, zorladı. Ama dünyanın en zengin kadrosunun bile satın alamayacağı tek şey yoktu: Zaman.
"KALECİN HATA YAPARSA ŞOKA GİRERSİN"
Ercan Taner (Sözcü): Baskı yaparken sonuç alamadığın anda kalecin hata yaparsa şoka girersin. Günay kornerden gelen topu kontrol edemeyince, Traore topu boş kaleye yuvarlamıştı. Dünya genelinde tek maç üzerinden oynanan kupa maçlarında büyük sürprizler yaşanır. Dün akşam da sürprizi gerçekleştiren Gençlerbirliği oldu.
"OKAN BURUK TAKIMI HAZIRLAMAMIŞ"
Bülent Timurlenk (Sabah): Volkan Demirel'in takımı bir geçiş hücumu bir de Günay'ın hediyesiyle tabelada ikiyi bulurken, iş yapan ve yapabilecek adamı Sane'yi oyundan alan, prensi Yunus'a yine sarılan Okan Buruk bu takımı yarı final bileti için hazırlamamış... Süper Kupa'da varlık gösteremeden F.Bahçe'ye kaybedip bir de kupadan elendiğinizde pazar günü stres altında olan mutlak kazanması gereken rakibiniz mi olur yoksa siz mi?
"GÜNAY BUNU HAK ETMEDİ"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya çeyrek finalde veda etti. Hem de dünya yıldızları ile çıktıkları maçlarda... Gençlerbirliği ise Rams Park'ta tarih yazdı! Her kaleci hata yapar! Bazı Galatasaray taraftarı, dün Rams Park'ta Günay'ı protesto etti. Günay bunu hak etmedi! Futbol bir hatalar oyunu! Günay'ın gözyaşları sel oldu aktı maçtan sonra! Galatasaray takım halinde kötü oynarken, faturayı Günay'a kesmek hiç doğru olmadı.
"G.SARAY'A PAHALIYA MAL OLDU"
Evren Turhan (Takvim): Günay Güvenç, son bölümde yaptığı ciddi hata yaptı ve aradaki fark 2'ye çıktı ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Sarı-Kırmızılı takımın iyi konsantre olmadığını düşünüyorum.Rakibi ve maçı ciddiye alamamak Galatasaray'a pahalıya mal oldu.
"HAKEM EZİLMEDEN İYİ ÇIKTI"
Mustafa Çulcu (Sabah): 90+6'da Diabate, Osimhen'in yüzüne net bir faul yaptı. Hakem vermeyince Osimhen çıldırdı, son düdükten sonra hakeme tepki verince sarı gördü. Bazı hatalarına rağmen Galatasaray'ın kendi sahasında elendiği bu zorlu kupa maçından 6 sarı, 21 faul ile majör hata yapmadan ezilmeden iyi çıktı.