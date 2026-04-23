Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

"MAÇLAR KAĞIT ÜZERİNDE DEĞİL, SAHADA KAZANILIYOR"

Banu Yelkovan (Hürriyet): Maçtan önce bu maçı kazanarak yarı finale çıkmak mı, yoksa ligde kalmak mı sorusu sorulsa kesinlikle ikincisini tercih edecek Gençlerbirliği; ev sahibi Osimhen, Icardi, Sane, Barış, Yunus derken tüm silahlarını sahaya sürmüş ve beraberlik için tüm gücüyle bastırırken ikinci golü buldu. Maçın kaderini belirleyen o garip anda Günay’ın kontrol ettiği top bir anlığına boşta kaldı, Kaan Ayhan’a çarptı. Traore tek dokundu. 83. dakika: 2-0. Kalan dakikalar bir farkı kapatmaya yetebilirdi belki, ama iki gole yetmedi. Galatasaray bastırdı, denedi, zorladı. Ama dünyanın en zengin kadrosunun bile satın alamayacağı tek şey yoktu: Zaman.