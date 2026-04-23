        ABD Donanma Sekreteri John Phelan görevden ayrıldı, kararın nedeni açıklanmadı

        John Phelan, son dönemde Trump yönetiminden ayrılan en üst düzey askeri yetkili oldu

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 07:49 Güncelleme:
        ABD Donanma Sekreteri John Phelan 22 Aralık 2025'te Başkan Donald Trump'ın Deniz Kuvvetleri'nin

        ABD Donanma Sekreteri John Phelan ve ABD Başkanı Donald Trump

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevden ayrıldığını duyurdu.

        Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Phelan'ın kararının "derhal geçerli" olacağını söyledi.

        Parnell, Deniz Kuvvetleri Müsteşarı Hung Cao'nun vekaleten Donanma Sekreteri olarak görev yapacağını açıkladı.

        John Phelan'ın neden görevden ayrıldığı bilinmiyor.

        Bu konuda ne Phelan'dan ne de Pentagon'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

        ABD'de Donanma Sekreteri, Deniz Kuvvetleri'ndeki en üst düzey sivil yetkili ve Savunma Bakanı'na bağlı olarak çalışıyor. Donanmanın uzun vadeli savunma stratejilerini, modernizasyon planlarını ve operasyonel önceliklerini belirliyor, donanmanın bütçesinin nasıl kullanılacağına dair siyasi kararlar alıyor, donanmanın yıllık bütçesini hazırlayıp Kongre'ye sunuyor.

        Başkan tarafından atanan Donanma Sekreteri'nin göreve başlayabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyor.

        John Phelan, ABD'de son aylarda yönetimden ayrılan en üst düzey askeri yetkililerden biri oldu.

        Ayrılık kararı ise ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sonrası 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin Başkan Donald Trump'ın uzatıldığı ve ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukalarını sürdürdükleri bir dönemde geldi.

        Parnell ise yaptığı açıklamada, Phelan'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

        Pete Hegseth, ABD Savunma Bakanı olduğu dönemde 10'dan fazla üst düzey askeri yetkiliyi görevden aldı.

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, Kara Kuvvetleri Komutanı George'un istifasını istiyor

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth birkaç hafta önce Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'tan görevinden ayrılmasını istemişti.

        ABD'de son dönemde ayrıca iki üst düzey askeri yetkili, Korgeneral David Hodne ve Tümgeneral William Green de görevden alınmıştı.

        Hegseth, ABD Savunma Bakanı olduğu Ocak 2025'ten bu yana Deniz Kuvvetleri Harekat Komutanı ve Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı dahil 10'dan fazla üst düzey askeri yetkiliyi görevden aldı.

        Görevden ayrılan John Phelan ise daha önce orduda görev yapmamış bir sivil.

        Phelan, Mart 2025'te Donanma Sekreteri olarak atanmıştı.

        Yerine vekaleten atanan Hung Cao ise Ekim 2025'te Donanma Müsteşarı olmuştu.

        25 yıl ABD Donanması'nda görev yapan Cao, 2024 yılında Trump'ın desteğiyle Virginia'da ABD Senatosu üyeliği için yarışmış ancak görevdeki Demokrat Senatör Tim Kaine'e karşı seçimi kaybetmişti.

        ABD Donanması'ndaki son görev değişikliği, Başkan Donald Trump'ın İran limanlarına yönelik Amerikan ablukasının ateşkes sürecinde de devam edeceğini açıklamasının ardından kamuoyuna duyuruldu.

        Küresel petrol tedarikinin büyük bölümünün geçtiği kritik bir deniz yolu olan Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar sürerken, İran boğazda iki gemiye "el koyduğunu" açıkladı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise son açıklamasında Başkan Trump'ın ABD'nin İran limanlarına yönelik süren deniz ablukasından "memnun" olduğunu ve İran'ın "çok zayıf bir konumda olduğunu anladığını" söyledi.

