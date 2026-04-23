        Haberler Dünya Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi? Beyaz Saray'dan iddialara yanıt

        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi? Beyaz Saray'dan iddialara yanıt

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a birkaç gün süre verdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın İran'a biraz esneklik tanıdığını belirterek, "Başkan, bugün gördüğüm bazı haberlerin aksine İran'dan bir öneri alınması için kesin bir son tarih belirlememiştir; bu husus, ABD Başkanı tarafından belirlenecektir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 07:24
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma önerisi konusunda İran'a birkaç gün süre verdiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Başkan, bugün gördüğüm bazı haberlerin aksine İran’dan bir öneri alınması için kesin bir son tarih belirlememiştir; bu husus, ABD Başkanı tarafından belirlenecektir." dedi.

        Amerikan Fox News kanalına konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, İran gündemine ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

        Leavitt, ABD'nin anlaşma önerisi konusunda Tahran'a birkaç gün süre verdiği yönünde Amerikan ve İsrail medyasına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        REKLAM

        ABD'li Sözcü, "Başkan, bugün gördüğüm bazı haberlerin aksine İran’dan bir öneri alınması için kesin bir son tarih belirlememiştir; bu husus, ABD Başkanı tarafından belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

        Trump'ın bu konuda herhangi bir son tarih koymadığını ve kendisinin de ABD Başkanı adına bunu yapmayacağını kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, bu süreçteki karar verici kişinin Trump olduğunu vurguladı.

        Trump'ın İran'a "biraz esneklik" tanıdığını ve buna karşılık Tahran'dan bütünleşik tek bir öneri sunulmasını beklediklerini ifade eden Leavitt, ABD Başkanı'nın İran konusunda "kırmızı çizgilerini" net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

