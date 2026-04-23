İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Protokol üyelerinin katıldığı törende anıta çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi
Giriş: 23 Nisan 2026 - 10:07
İstanbul'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
TAKSİM'DE KUTLANDI
İstanbul Valiliği'nce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.
PROTOKOL ÜYELERİ KATILDI
Törene, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, çocuklar ile bazı protokol üyeleri katıldı.
ANITA ÇELENK BIRAKILDI
Yentür, tören kapsamında Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
TÖREN SONA ERDİ
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
