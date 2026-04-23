Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Can Yılmaz: 23 Nisan bir bayramdan öte, bir milletin kendi kaderine sahip çıktığı gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, yokluk içinde verilen bir mücadelenin, bağımsızlık iradesinin ve ortak bir vicdanın hayata geçmiş halidir. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; bu topraklar için emek veren, mücadele eden, bedel ödeyen tüm vatanseverleri rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Bugün sahip olduğumuz her şeyin ardında onların inancı, cesareti ve fedakârlığı var. 23 Nisan, sadece geçmişi hatırlamak değil; bize bırakılan emaneti hakkıyla taşımak demektir. Gelecek, ancak bu bilinçle anlam kazanır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!