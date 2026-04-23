Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106'ncı yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı onuruna Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı
Tarkan: 23 Nisan yalnızca bir bayram değil; çocuklara güvende büyüyebilecekleri, eğitimle güçlenecekleri, özgürce düşünebilecekleri, hayal kurarken sınır tanımayacakları bir dünyanın sözüdür. Sevgiyle korunan, saygıyla büyütülen çocuklarla yarınlarımız çok daha aydınlık olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
İbrahim Büyükak: Ata'mızın çocuklarımıza armağan ettiği bu güzel bayramı coşkuyla kutluyoruz.
Şahan Gökbakar: Bizler Atatürk'ün evlatlarıyız. Fikri hür vicdanı hür, kula kulluk etmeyen, dürüst, bilime inanan Cumhuriyet çocukları, gençleriyiz. Sabırla ve cesaretle bizi biz yapan tüm değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu sabah içinde neşeyle uyanan milyonlarız. Çocukken yüreklerimize işlenmiş bu sevgi her zaman dayandığımız güç olacak. Tüm dünya çocuklarına bir bayram hediye eden güzel insan Atatürk'ü minnetle ve özlemle anıyorum.
Aydilge: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, böylesine önemli bir günü çocuklara armağan etmesinin önemini bir kez daha anlıyoruz. Bugün neşeyle parlayan her gözde, yarım kalan gülüşleri de taşıyoruz. Kendini öğrencilerine kalkan yapan Ayla öğretmenlerin kahramanlığını ve melek olan evlatlarımızı kalbimize mühürledik. Sadece ülkemize layık çocuklar değil, çocuklara layık yetişkinler olabilmemiz de bir o kadar önemli. Biz, bize emanet edilen bu sevgiyi, bu güveni ve bu bayramı kalbimizde taşıyarak yürümeye devam edeceğiz. Işığımız sönmeyecek, umudumuz tükenmeyecek.
Çağlar Ertuğrul: Tüm dünya çocuklarının huzurlu geleceğinin olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının değerini bildiğimiz nice güzel bayramlara.
Murat Boz: Ata'mızın dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Hülya Yiğitalp: Biz dünüz, çocuklarımız ise yarınlarımız... Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Yıldırım Mayruk'un 23 Nisan temalı defilesinden, neşe dolu, cıvıl cıvıl bir kareyle bu anlamlı günü kutlayalım istedim. Küçük çocukları olan mankenlerin, yavrularıyla podyum yaptıkları çok özel bir defileydi. Ben, Fırat'ım ve Asya'mla katılmıştım. Yiğit'im ise bizi coşkuyla izlemişti. Her vesile ile, bayramımızı kutladığımız günlerden.
Hülya Koçyiğit: Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek aslında en kıymetli gerçeği dünyaya fısıldadı: Gelecek, çocuklarımızın kalbinde büyür... Ve umut, en çok onların gülüşünde çoğalır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı yılı kutlu olsun.
Türkan Şoray: Ulu önder Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü, çocuklarımıza armağan etti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
Deniz Uğur: Benim canım... Canımın taa içi... Seni iyi ki çocuk bayramında doğurmuşum, sonsuza kadar kutlanacak bir gün bugün. Dünya senin kalbin kadar temiz ve güzel olsa ona cennet derdik. İyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun Engin Deniz. 23 Nisan sensin.
Zafer Ergin: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Can Yılmaz: 23 Nisan bir bayramdan öte, bir milletin kendi kaderine sahip çıktığı gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, yokluk içinde verilen bir mücadelenin, bağımsızlık iradesinin ve ortak bir vicdanın hayata geçmiş halidir. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; bu topraklar için emek veren, mücadele eden, bedel ödeyen tüm vatanseverleri rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Bugün sahip olduğumuz her şeyin ardında onların inancı, cesareti ve fedakârlığı var. 23 Nisan, sadece geçmişi hatırlamak değil; bize bırakılan emaneti hakkıyla taşımak demektir. Gelecek, ancak bu bilinçle anlam kazanır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!
Tolga Çevik: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Hakan Aysev: "Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar" Mustafa Kemal Atatürk. Canım Ata'mın hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, hepimize kutlu olsun.
Hadise: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.