        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Doğum izninde ne değişti?

        Doğum izninde ne değişti?

        Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle, kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni süresi uzatılırken kanun hakkında merak edilen 5 soru ve yanıtı şöyle:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 11:34
        1- Doğum izni sürelerinin uzatılmasına yönelik yeni düzenleme ne getiriyor?

        Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.

        2- Yasa, doğum öncesi çalışma süresine ilişkin ne öngörüyor?

        Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.

        3- Düzenlemeden doğum iznini tamamlayanlar yararlanabilecek mi?

        Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.

        4- Babalık izni kaç gün olacak?

        Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.

        5- Yasayla, koruyucu ailelere yönelik nasıl bir düzenleme öngörülüyor?

        Koruyucu aile olmanın teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

        23 Nisan kutlu olsun!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        Yürekleri parçaladı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
