Yürekleri parçaladı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sessizlik hakim oldu
Giriş: 23 Nisan 2026 - 11:03
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelindeki tüm okullarda coşkuyla kutlanırken; Ayser Çalık Ortaokulu'nun bahçesi, İsa Aras Mersinli'nin (14) düzenlediği saldırı sonrası boş kaldı.
DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş Valiliği tarafından öğrencileri başka bir okula nakledilen Ayser Çalık Ortaokulu'nun kapısında çiçekler yer alırken; bahçenin tellerine saldırıyı kınayan mesajlar asıldığı görüldü.
Ayrıca ölenlerin isimleri ile fotoğraflarının da tellerde yer aldı.
Diğer yandan geride, önceki yıllarda Ayser Çalık Ortaokulu'nda kutlanan 23 Nisan fotoğrafları ve görüntüleri kaldı.
