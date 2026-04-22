Başrollerini Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen'in paylaştığı 'Gırgıriye Müzikali', önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi'ndeki gösteriminde gergin anlara sahne olmuştu.

Bir izleyicinin sahneyi net şekilde göremediğini belirterek sahneye çıkması üzerine Müjdat Gezen ile arasında bir tartışma yaşanmıştı. Bunun üzerine Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek, sahneyi terk etmişti.

Gezen, organizatöre de sert tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı: Tiyatro böyle olmaz; izleyici para verip göremiyorsa haklıdır. Ben de bu tiyatronun bir çalışanıyım. Ön sıraya kolsuz plastik sandalyeler konmuş, böyle bir şey olamaz.

Sanatçının aniden rahatsızlanması üzerine ekip arkadaşları izleyicilerden özür dileyerek gösterinin sonlandırıldığını duyurmuştu. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Gezen, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Müjdat Gezen, Uğur Dündar ile birlikte dün akşam sahnelenen 'Gırgıriye Müzikali' öncesinde görüntülendi. İkili, sahne önünde bulunan koltuklara oturarak seyircinin sahneyi görüp göremeyeceğini kontrol etti. Salona plastik sandalyeler yerine daha konforlu koltuklar yerleştirildi.

"SEYİRCİNİN OLMADIĞI BİR TİYATRO DÜŞÜNEBİLİR MİSİNİZ?"

"Bu akşam da aynı sorun ile karşılaşmak istemiyorum" diyen Müjdat Gezen, şu ifadeleri kullandı: Menajer arkadaşlar İstanbul Kongre Merkezi'ni kiralamışlar. Kongre salonu düz ayak olduğu için iki koltuk arkada olan göremiyor. Dün gece de göremeyenler oldu. Tiyatro üç şekilde oynanır; seyirci, oyuncu ve oyun. Tiyatro ismi de 'Theatron'dan gelir yani; oturulan yer demektir. Seyircinin olmadığı bir tiyatro düşünebilir misiniz? Gelecek şimdi bir yığın para vermiş... Bizim o paralardan haberimiz yok, ilgilendirmiyor bizi. Ben bu işin oyuncusuyum, yazarıyım ve yönetmeniyim, sahibi değilim. Ben böyle bir salonda seyirciye oynayamam. Seyircilerin 20 tanesi bana sandalye kaldırıp tepki gösterirse bu iş yürümez. Menajerler, oyunu kuranlar, kırmızı sandalyeler getirip onları da kurmuşlar ama yine görünmüyor. Şimdi o görünmeyen yerlere paralarını iade ediyoruz, 'İstiyorsanız girin, seyredin, bedava' diyoruz. İster bedava, ister paralı... Görmedikten sonra biz niye oynayacağız? Oyunun mantıken iptal edilmesi lazım. Çünkü hem para vermiş hem de göremiyor. Sahneye çıkacağız, yine 'Göremiyoruz" derlerse; az evvel de söylediğim gibi bu işin patronu olan iki genci çağıracağım, 'Cevap versinler size' diyeceğim. Sahneye çıkıp oynayacağız ama beş tane bile seyirci şikâyet etse, o beş kişi de insan değil mi?

Sağlık durumuyla ilgili sorulara da yanıt veren Müjdat Gezen, "Sağlığım iyi değil ama düzelir" dedi. Gezen, salonda görevli olan bir kişinin yanına gelip "Müjdat Bey, iptal ettiğimiz koltukların paralarını bilet sahiplerine geri iade ettik" demesi üzerine "Bana ne, ben bununla ilgilenmiyorum; ben sahneye çıkınca bu koltuklardan seyirci beni seyredebilecek mi? Ben bununla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı. Oyunun kadrosunda yer alan Gülben Ergen de konuyla ilgili yorum yapmak istemedi. Ergen, "Hocamız Müjdat Gezen, söylenecek her şeyi söyledi" dedikten sonra kulise girdi.

Oyunun başlamasına üç dakika kala Rahmi Koç salonda yerini aldı.

Cavit Çağlar ve eşi Nursel Çağlar da oyunu izlemeye gelenler arasındaydı.

Salonda çok fazla güvenlik önlemleri alındı. Kulis tarafı seyirciye ve işi olmayan kişilere kapatılıp önüne güvenlik görevlisi konuldu. Dört güvenlik görevlisi, Müjdat Gezen'in etrafını sararak usta oyuncunun yanına kimseyi yaklaştırmadı.

KUYRUKTA KAVGA ÇIKTI

İstanbul Kongre Merkezi'nin girişinde binlerce insan kuyruk oluşturarak, "Rezalet" sloganları attı. Kuyrukta beklemekten bunalan bazı kişiler ise kavga etti.

Salon içinde de koltuk gösteren görevliler, kavga nedeniyle zorlandı. Yaşanan arbede nedeniyle oyun yine aksadı ve oyuncular sahneye geç çıkmak zorunda kaldı.

"Rezalet, paramızla rezil olduk. O kadar para verip, bilet aldığımıza pişman olduk" diyerek, kuyruklardan çıkıp evine dönen vatandaşlar oldu.