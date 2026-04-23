Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda konuğu Alanyaspor! İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, bu akşam sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde şampiyonluk ihtimali kalmayan siyah-beyazlılar, kupada yarı final için sahaya çıkacak. Kartal, kupayı alarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...
Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.
Beşiktaş, Alanyaspor'u elemesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.
TEK EKSİK KARTAL KAYRA YILMAZ
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
KUPADA İLK RANDEVU
Beşiktaş ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.
Çeyrek finalde karşılaşacak taraflar, yarı finale yükselmek için mücadele edecek.
KUPA BAŞARILARI
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı.
Akdeniz ekibi ise 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Alanyaspor, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor ise ilk kez bu başarının peşinde.