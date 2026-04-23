Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Beşiktaş Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Alanya canlı izle

        Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda konuğu Alanyaspor! İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i...

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, bu akşam sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde şampiyonluk ihtimali kalmayan siyah-beyazlılar, kupada yarı final için sahaya çıkacak. Kartal, kupayı alarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 09:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.

        2

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı.

        3

        Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.

        Beşiktaş, Alanyaspor'u elemesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

        4

        TEK EKSİK KARTAL KAYRA YILMAZ

        Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

        Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

        5

        KUPADA İLK RANDEVU

        Beşiktaş ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

        Çeyrek finalde karşılaşacak taraflar, yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

        6

        KUPA BAŞARILARI

        Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı.

        Akdeniz ekibi ise 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Alanyaspor, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

        Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor ise ilk kez bu başarının peşinde.

        7

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:

        Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        23 Nisan kutlu olsun!
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        Anne kaynaklı mutasyon uyarısı: O risk doğumdan önce başlıyor!
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Eski eşine göndermede bulundu
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        G.Saray'a kupa şoku!
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
