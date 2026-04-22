İrem Helvacıoğlu: Artık yoluma daha güçlü devam ediyorum
İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, "Artık daha güçlü ve parlak bir şekilde yoluma devam ediyorum" sözleriyle eski eşine göndermede bulundu
Ekim 2024’te evlenen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar yollarını ayırdı. Geçtiğimiz yıl kızları Sora'nın doğumuyla ebeveynlik sevinci yaşayan çiftin evliliği, görülen davayla tek celsede sona erdi.
Mahkeme, Sora'nın velayetini anneye verdi. Ural Kaspar'ın tazminat ve nafaka ödemeyi reddetmesi üzerine oyuncu, kızına kendi soyadını vermek şartıyla bu durumu kabul etti ve taraflar soyadı konusunda uzlaşmaya vardı.
Boşanma sürecinin tamamlanmasının ardından sessizliğini bozan Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.
"İYİ Kİ VARSINIZ"
Oyuncu, yayımladığı fotoğrafa, "Beni bugün olduğum noktaya taşıyan, başta kızım olmak üzere aileme, arkadaşlarıma ve çoğu kadın olan, hiç tanımadığım herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız… Artık daha güçlü, daha parlak bir şekilde yoluma devam ediyorum" notunu düştü.
İrem Helvacıoğlu, daha sonra kızı Sora ile olan bir karesini de "Kalbim yine tam destek verdi annesine" mesajıyla takipçilerinin beğenisine sundu.