Siyasilerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde açılan TBMM’nin 106’ncı yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla siyasiler kutlama mesajları yayımladı.

YILMAZ: İSTİKLAL NİŞANESİ AYNI KARARLILIKLA YOLUMUZU AYDINLATMAKTA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan 1920, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletimizin kendi iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de aynı kararlılıkla yolumuzu aydınlatmaktadır.

REKLAM

'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle kurulan, Milli Mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, hem demokrasimizin hem de geleceğimizin simgesidir.

Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, milli iradeyi esas alan, demokratik kazanımlarımızı koruyan ve ülkemizi her alanda ileriye taşıyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Fırtınalı bir küresel ortamda, istikrar içinde Türkiye Yüzyılı Vizyonunu adım adım inşa ediyor, Terörsüz Türkiye süreci ile milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltiyor, bölgemizde ve dünyada barış ve adaleti savunuyoruz.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu Milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. "

REKLAM

ÖZEL: EN BÜYÜK MİRASINI BİR ÇOCUĞU KALBİNE BIRAKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünü kutladı.

Özel, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

DERVİŞOĞLU: 23 NİSAN'IMIZI KUTLUYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünü kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk istiklal ve istikbalinin hiçbir iradeye teslim edilemeyeceğinin en güçlü nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli iradenin temellerini atan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

DAVUTOĞLU: GAZİ MECLİS'İMİZ EBEDİYEN VAR OLSUN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Meclis'in önemine dikkat çekti ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ile öğrencileri rahmetle andı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Nisan, gelecek demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Milli iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis'imiz ebediyen var olsun. Bu vesileyle bir kez daha; Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

GÜRLEK: BUGÜN, YARIN VE DAİMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yayımladığı mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, yarın ve daima. Parlak zihinleri, özgür fikirleri ve engin hayal güçleriyle dünyayı güzelleştirecek olan çocuklarımız; sizler bu toprakların en büyük hazinesisiniz. Bugünün neşesi, yarının teminatı olan her bir yavrumuzun gözlerinden öpüyor; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hep gülümsediğiniz, umutla ve heyecanla geleceğe ilerlediğiniz nice bayramlara" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ: TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "23 Nisan 1920; millet iradesinin tecelli ettiği, bağımsızlık kararlılığımızın tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığı günden bu yana milli egemenliğimizin ve demokrasimizin en güçlü teminatı olmuştur.

Aziz milletimiz, en zor şartlarda dahi bu çatı altında kenetlenerek istiklaline sahip çıkmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere milli iradeye yönelen tüm tehditler karşısında dimdik duran Gazi Meclisimiz, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

Bu anlamlı günün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi, geleceğimize duyulan inancın en güçlü ifadesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: GELECEĞİN TEMİNATI OLAN NESİLLERE DUYULAN GÜVENİN İFADESİ

İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan bu yana milli iradenin temsilcisi olarak devletin temelini güçlendirdiği, demokrasinin ve bağımsızlığın en önemli güvencelerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

REKLAM

"İstiklal mücadelemizden bugüne uzanan süreçte, milletimizin birlik ve beraberliği her türlü zorluğun üstesinden gelinmesini sağlamış, milli iradeye yönelen tehditler karşısında güçlü bir duruş sergilenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ortaya konulan kararlılık, bu iradenin en açık tezahürlerinden biri olmuştur. Bu anlamlı günün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi, geleceğin teminatı olan nesillere duyulan güvenin ifadesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."

MSB: TÜRK MİLLETİNİN İRADESİ SUSTURULAMAZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TBMM'nin 106'ncı kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk milletinin iradesi susturulamaz, eğilemez ve asla teslim alınamaz. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımızın sarsılmaz temeli oldu.

106 yıl önce yakılan o meşale, bugün hala aynı kararlılıkla yolumuzu aydınlatıyor. Gazi Meclisimizin açılışının yıl dönümünde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna can veren aziz şehitlerimiz ile ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Tarihte bazı günler vardır; sadece hatırlanmaz, bir milletin hafızasına kazınır.

23 Nisan 1920, millet iradesinin egemen kılındığı ve bağımsızlığımızın temellerinin atıldığı tarihî bir dönüm noktasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan bu değerler, geleceğimizin teminatı olan çocuklara emanet edilmiştir. Aynı zamanda 23 Nisan, tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş eşsiz bir bayramdır.

Bu anlamlı günde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî Mücadele kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor; tüm dünya çocuklarının bu özel bayramını içtenlikle kutluyoruz." denildi.

MEMİŞOĞLU: EVLATLARIMIZI SEVGİYLE KUCAKLIYORUZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradenin tecelligahı, istiklalin ve istikbalin en güçlü teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan bu anlamlı günde yarınlarımızın mimarı, umutlarımızın taşıyıcısı kıymetli evlatlarımızı sevgiyle kucaklıyor, her birine sağlık, huzur ve neşe dolu bir bayram diliyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimiz uğruna fedakarca mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."

BOLAT: EN KALBİ DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bolat, mesajında şunları kaydetti:

REKLAM

"Gazi Meclis'imizin açılışının 106’ncı yıl dönümünü ve aziz milletimizin istiklal ve istikbalinin teminatı olan kıymetli evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Bu müstesna gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Gazi Meclisimizin kuruluşunda ve aziz milletimizin istiklâl mücadelesinde fedakârca görev alan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

Yarınlarımızın umudu olan evlatlarımızın; millî ve manevi değerlerine bağlı, ilimle, ahlakla ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle yetişmelerini; sağlık, huzur ve esenlik içinde büyüyerek ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyan bireyler olmalarını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutluyorum."

KURUM: GELECEK EVLATLARIMIZINDIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Egemenlik milletin, gelecek evlatlarımızındır. Gülüşleriyle, neşeleriyle, heyecanlarıyla dünyayı güzelleştiren, gözlerindeki parıltıyla yarınımızı aydınlatan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

REKLAM

IŞIKHAN: EN KIYMETLİLERİMİZİN BAYRAMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı.

Bakan Işıkhan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu bayram en kıymetlilerimizin, evlatlarımızın bayramı. İyi bayramlar çocuklar. Gazi Meclisimizin 106'ncı kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Ülkemizi dünden daha güçlü kılmak amacıyla attığımız her adım evlatlarımız için. Onlara daha aydınlık bir gelecek teslim etmek gayretiyle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

ÇELİK: DAHA İYİ BİR DÜNYANIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Yüce Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde büyük bir gurur ve iradeyle geleceğe bakıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Tüm çocuklar için daha iyi bir dünyanın mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Bayramımız kutlu olsun."

ACAR: YÜZÜNÜZDEKİ GÜLÜMSEME HİÇ EKSİLMESİN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Acar, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Meclis'imizin 106. kuruluş yıl dönümünde, millî egemenliğimizin teminatı olan evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutluyorum. Yüzünüzdeki gülümseme hiç eksilmesin. Yolunuz aydınlık, bahtınız her daim açık olsun."