Trump'ın özel elçisi Paolo Zampolli: 2026 Dünya Kupası'na İran yerine İtalya katılsın!

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na kısa bir süre kala İran'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Maçlarını savaş halinde olduğu ABD'de oynayacak olan İran'ın turnuvaya katılıp katılmayacağı henüz netleşmezken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinden dikkat çeken bir talep geldi.

Trump'ın özel elçisi Paolo Zampolli, Financial Times'a verdiği röportajda 2026 Dünya Kupası'nda İran yerine İtalya'nın yer alması için talepte bulundu.

"YETERLİ GEREKÇE VAR"

Özel elçi Zampolli, "Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya, Dünya Kupası'nda İran'ın yerini İtalya'nın almasını önerdiğimi teyit ediyorum. Bir İtalyan olarak 'Azzurri'yi ABD'nin ev sahipliği yaptığı bir turnuvada görmek bir rüya olur. Dört şampiyonluğu olan bir takımın dahil edilmesi için yeterli gerekçe var" ifadelerini kullandı.

TRUMP NEYİ AMAÇLIYOR?

ABD Başkanı Trump'ın, bu hamlesiyle son dönemde arasının açıldığı İtalya ile yeniden yakınlaşmayı planladığı öne sürülüyor.

Hatırlanacağı üzere Trump, savaşa karşı açıklamaları nedeniyle Papa 14. Leo'yu hedef alırken, bu durum İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin büyük tepkisi çekmişti.

Trump, İtalya'yı Dünya Kupası'na alarak hem siyasi tabloyu düzeltmek hem de binlerce İtalyan turisti ABD topraklarına çekerek ekonomik anlamda önemli gelir elde etmek istiyor.

İTALYA ÜST ÜSTE 3. KEZ DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRMIŞTI

Dünya futbolunun önemli temsilcilerinden İtalya, mart ayında oynanan play-off finalinde Bosna-Hersek'e penaltı atışları sonucu 4-1 yenilerek 2018 ve 2022'den sonra üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetmişti.

İRAN TURNUVAYA KATILMAK İSTİYOR

Öte yandan savaşın başladığı ilk günlerde Dünya Kupası'na katılmayacağını açıklayan İran yönetimi, daha sonra bu kararından vazgeçmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklamaya yayımlayan İran, Dünya Kupası'na hazır olduklarını, maçlarının ABD'den Meksika'ya alınması halinde dev turnuvada yer alacaklarını belirtmişti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray, FIFA, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve İran Futbol Federasyonu (FFIRI) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin de yer alacağı 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.