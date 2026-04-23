Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanmasına sert tepki göstererek TFF ile ilişkilerini askıya alma kararı aldığını açıkladı. Bunun üzerine Fenerbahçe'den sarı-kırmızılılara yanıt geldi.
Giriş: 23 Nisan 2026 - 13:45
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol'un atandığını açıkladı.
G.SARAY'DAN SERT TEPKİ GELDİ
Sarı-kırmızılı kulüp bunun üzerine sert tepki gösterirken, TFF ile ilişkilerin askıya alındığını açıkladı.
F.BAHÇE'DEN YANIT GECİKMEDİ
Bu paylaşım üzerine F.Bahçe'den ezeli rakiplerine yanıt gecikmedi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Sakın ha sarıyı çıkarma...
Sakın ha kırmızıyı gösterme...
Sakın ha VAR’a gitme...
Sakın ha penaltı verme...
Sakın ha bazı konuları açma
“Sakın ha...”
Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.
Şimdi ‘ilişkiler askıya’...
Sıra bu maçta mı?
