Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!

        Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanmasına sert tepki göstererek TFF ile ilişkilerini askıya alma kararı aldığını açıkladı. Bunun üzerine Fenerbahçe'den sarı-kırmızılılara yanıt geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 13:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol'un atandığını açıkladı.

        G.SARAY'DAN SERT TEPKİ GELDİ

        Sarı-kırmızılı kulüp bunun üzerine sert tepki gösterirken, TFF ile ilişkilerin askıya alındığını açıkladı.

        F.BAHÇE'DEN YANIT GECİKMEDİ

        Bu paylaşım üzerine F.Bahçe'den ezeli rakiplerine yanıt gecikmedi.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        Sakın ha sarıyı çıkarma...

        Sakın ha kırmızıyı gösterme...

        Sakın ha VAR’a gitme...

        Sakın ha penaltı verme...

        Sakın ha bazı konuları açma

        “Sakın ha...”

        Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.

        Şimdi ‘ilişkiler askıya’...

        Sıra bu maçta mı?

        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi! Haberi Görüntüle
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 21 Nisan 2026 (ABD-İran Savaşa Geri Mi Dönüyor?)

        Ateşkes sona eriyor savaş sürer mi? İran ABD ile masaya oturacak mı? ABD-İran savaş geri mi dönüyor? Tahran müzakerelere katılacak mı? Lübnan'da kalıcı ateşkes olacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi