Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol!
Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
24 Nisan Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan
25 Nisan Cumartesi:
14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova
20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
26 Nisan Pazar:
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol
27 Nisan Pazartesi:
17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler