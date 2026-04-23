        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol!

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol!

        Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı.

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 12:02
        Derbinin hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

        Süper Lig'de 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

        24 Nisan Cuma:

        20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

        25 Nisan Cumartesi:

        14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

        17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova

        20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

        26 Nisan Pazar:

        14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

        20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol

        27 Nisan Pazartesi:

        17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün

        20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

        20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

