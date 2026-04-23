Fenerbahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerden flaş bir adım geldi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Victor Osimhen için başvuruda bulunma kararı alındı.

F.Bahçe Nijeryalı golcünün ekipmanının risk oluşturduğunu belirterek federasyona bir rapor hazırlayıp oyuncunun oynamaması yönünde başvuru yapacak.

"EKİPMANIN RİSK OLUŞTURDUĞU GÖRÜŞÜ HAKİM"

Konuyla ilgili son detayları HT Spor muhabiri Esra Köse aktardı. Köse, "Victor Osimhen’in maçlarda kullandığı sert koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu görüşünde. Sarı-lacivertli kulüp, bu durumu resmî olarak gündeme taşımak için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapmaya hazırlanıyor. Kulüp bünyesindeki sağlık ekibi, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

