23 Nisan yurt genelinde tören ve etkinliklerle kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen tören, festival ve etkinliklerle kutlandı; çocuklar sahne gösterileri, kortejler ve uluslararası programlarla bayram coşkusunu yaşadı.
Kastamonu’da 23 Nisan kutlamaları merkez spor salonunda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Öğrencilerin sahnelediği gösteriler izleyiciler tarafından ayakta alkışlanırken, törende şiirler okunup halk oyunları sergilendi. Programa il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca üniversite öğrencileri tarafından ilkokullarda düzenlenen etkinliklerde geleneksel oyunlar oynanarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Bursa’da kutlamalar kortej yürüyüşüyle başladı. Tarihi Çarşıbaşı Hanlar Bölgesi’nden Altıparmak Caddesi’ne kadar süren yürüyüşte çocuklara vatandaşlar eşlik etti. Etkinlikler, Merinos Parkı’nda düzenlenen çocuk şenliğiyle devam ederken, gün boyunca sahne gösterileri, oyun alanları ve atölyelerle kutlamalar sürdü.
Bayburt’ta kapalı spor salonunda gerçekleştirilen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi ve geleneksel oyunlar sergiledi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verilirken, programa il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Midyat’ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başlayan kutlamalar, konferans salonunda devam etti. Programda şiirler okunup gösteriler sunulurken, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Törene ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Silopi’de ilçe stadyumunda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu. Programa ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Nevşehir’de belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuklar dans gösterileri, tiyatro ve yüz boyama etkinlikleriyle bayramı kutladı. Ayrıca düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
Kırıkkale’de belediye tarafından kurulan Çocuk Meclisi ilk toplantısını 23 Nisan’da gerçekleştirdi. Çocukların görüşlerini dile getirdiği programda şiir dinletisi ve resim sergisi de yer aldı, meclis üyelerine mazbataları verildi.
Marmaris’te düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali’nde farklı ülkelerden gelen 200 çocuk, kültürlerine özgü dans gösterileri sergiledi. Etkinlikte uluslararası katılım ve kültürel etkileşim ön plana çıktı.
Isparta’da düzenlenen etkinliklerde çocuklar oyun alanları, spor aktiviteleri ve atölyelerde vakit geçirdi. Kortej yürüyüşüyle başlayan program, dans, boyama ve çeşitli oyunlarla devam ederken yoğun katılım dikkat çekti.
Tavşanlı’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından program sona erdi. Kutlamaların gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi.
Burhaniye’de stadyumda düzenlenen törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sahnelendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
Antalya’da düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali’nde 9 ülkeden gelen 300 çocuk dans gösterileri sundu. Farklı kültürlerin tanıtıldığı etkinlikte çocukların performansları ilgiyle izlendi.