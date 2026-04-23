23 Nisan yurt genelinde tören ve etkinliklerle kutlandı

Kastamonu’da 23 Nisan kutlamaları merkez spor salonunda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Öğrencilerin sahnelediği gösteriler izleyiciler tarafından ayakta alkışlanırken, törende şiirler okunup halk oyunları sergilendi. Programa il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca üniversite öğrencileri tarafından ilkokullarda düzenlenen etkinliklerde geleneksel oyunlar oynanarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.