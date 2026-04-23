Beşiktaş-Alanyaspor maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş-Alanyaspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Ligde şampiyonluk ihtimali kalmayan siyah-beyazlılar, kupada yarı finali hedefliyor. Kartal, kupayı alarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Beşiktaş-Alanyaspor maçını kazanan takım yarı finalde Konyaspor'un rakibi olacak.
STAT: Tüpraş Stadyumu
HAKEM: CihanAydın
SAAT: 20.45
YAYIN: ATV
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Toure, Cerny, Oh
Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Janvier, Duarte, İbrahim, Ui-Jo, Güven
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.
Tek maç üzerinden oynanan çeyrek final maçını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.
KUPADA İLK RANDEVU
Beşiktaş ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşılaşıyor.
Çeyrek finalde karşılaşan taraflar, yarı finale yükselmek için mücadele ediyor.