Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde: Samsunspor'u penaltılarda yıktı!
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u penaltılara giden karşılaşmada 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı! Trabzonspor, yarı finalde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Uzatmalara giden maçta Samsun'da gol sesi yükselmedi ve yarı finalisti belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.
İki takımın da file bekçilerinin kalesinde devleştiği penaltı atışları sonucunda Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bordo-mavililerde Andre Onana, 3 penaltı kurtardı.
Bu sonuçla Fatih Tekke'nin öğrencileri kupada adını yarı finale yazdırarak Gençlerbirliği'nin rakibi oldu.
Gençlerbirliği ve Samsunspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası yarı final maçı 12-13-14 Mayıs tarihlerinden birinde gerçekleşecek.
SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI
Samsunspor, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde 10 kişi kaldı. Mücadelenin 20. dakikasında sarı kart gören Cherif Ndiaye 69. dakikada ikinci sarıdan oyun dışı kaldı.
TRABZONSPOR'UN DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 10 deplasman karşılaşmasında yenilmedi.
Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 galibiyet elde etti.