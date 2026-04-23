Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde: Samsunspor'u penaltılarda yıktı!

        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde: Samsunspor'u penaltılarda yıktı!

        Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u penaltılara giden karşılaşmada 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı! Trabzonspor, yarı finalde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 21:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Uzatmalara giden maçta Samsun'da gol sesi yükselmedi ve yarı finalisti belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

        İki takımın da file bekçilerinin kalesinde devleştiği penaltı atışları sonucunda Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bordo-mavililerde Andre Onana, 3 penaltı kurtardı.

        Bu sonuçla Fatih Tekke'nin öğrencileri kupada adını yarı finale yazdırarak Gençlerbirliği'nin rakibi oldu.

        REKLAM

        Gençlerbirliği ve Samsunspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası yarı final maçı 12-13-14 Mayıs tarihlerinden birinde gerçekleşecek.

        SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

        Samsunspor, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde 10 kişi kaldı. Mücadelenin 20. dakikasında sarı kart gören Cherif Ndiaye 69. dakikada ikinci sarıdan oyun dışı kaldı.

        TRABZONSPOR'UN DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

        Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 10 deplasman karşılaşmasında yenilmedi.

        Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 galibiyet elde etti.

