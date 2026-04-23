Beşiktaş: 3 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU (Beşiktaş, kupada yarı finalde)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Beşiktaş'a galibiyeti ve turu getiren golleri 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 85. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

RAKİP KONYASPOR

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı.

REKLAM

Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.

NDIDI GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, 2 maç aranın ardından formasına kavuştu.

Ndidi, ligde 28. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinin son bölümünde sakatlık yaşamış ve Antalyaspor ile Samsunspor müsabakalarında forma giyememişti.

Nijeryalı futbolcu, bu sezon forma giydiği 26 maçta takımına 2 gollük katkı verdi.

TÜRPRAŞ STADI BAYRAKLARLA DONATILDI

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı öncesinde Tüpraş Stadı, Türk bayraklarıyla donatıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm koltuklara bırakılan bayraklar statta görsel bir şölen havası oluşturdu.

Ayrıca, doğu tribünün alt bölümünde Türk bayrağı açıldı.

Öte yandan iki takım oyuncuları ve hakem kadrosu sahaya "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" pankartıyla çıktı.