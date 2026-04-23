        Haberler Dünya AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredi | Dış Haberler

        AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredi

        Avrupa Birliği (AB), Macaristan'ın vetosunun kalkmasının ardından Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar avroluk kredi sağlanması ve Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinin kabulü konusunda uzlaşıya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 18:29 Güncelleme:
        AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "adil ve kalıcı barış" hedefinin Ukrayna'nın güçlendirilmesi ve Rusya üzerindeki baskının artırılmasıyla mümkün olacağını belirterek, bu doğrultuda 2026-2027 dönemini kapsayan 90 milyar avroluk kredi paketinin serbest bırakıldığını ve yeni yaptırımların kabul edildiğini duyurdu.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de üye ülkelerin söz konusu kararlar üzerinde uzlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Rusya'nın saldırganlığını sürdürdüğünü, buna karşılık AB'nin Ukrayna'ya desteğini artırırken Rusya'nın savaş ekonomisine yönelik baskıyı da yoğunlaştırdığını kaydetti.

        REKLAM

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da daha önce yaşanan tıkanıklığın aşıldığını belirterek, Ukrayna için 90 milyar avroluk finansman ve yeni yaptırım paketinin önünün açıldığını, Rusya ekonomisinin artan baskı altında olduğunu ve Kiev'e desteğin süreceğini aktardı.

        Uzun süreli tıkanıklık, Budapeşte'deki yönetim değişikliğiyle aşıldı

        AB'de söz konusu paketlere ilişkin müzakereler, özellikle Viktor Orban'ın vetosu nedeniyle bir süre tıkanmıştı. Orban'ın görevden ayrılmasının ardından Macaristan'ın itirazlarının ortadan kalkmasıyla süreç hızlanarak uzlaşıyla sonuçlandı.

        AB, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından Kiev'e mali, askeri ve insani destek sağlarken, Moskova'ya yönelik yaptırımları da kademeli olarak genişletmişti. Yeni kabul edilen 20'nci yaptırım paketinin Rusya'nın enerji, finans ve savunma sektörlerini hedef alarak savaş kapasitesini sınırlamayı amaçladığı belirtiliyor.

        20'inci yaptırım paketi

        Rusya'ya yönelik kabul edilen 20'nci yaptırım paketinin detaylarına ilişkin AB Konseyinden yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını finanse eden kilit sektörleri hedef aldığı belirtilerek, 120 yeni bireysel listeleme konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

        REKLAM

        20'nci yaptırım paketinin son 2 yılın en geniş kapsamlı listeleme paketi olduğu belirtilen açıklamada, "Paket, özellikle enerji altyapısı dahil sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef alan son acımasız saldırıların sürdüğü bir dönemde, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı direnişine verilen desteği vurguluyor." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, paketin Rus ham petrolü ve petrol ürünlerine yönelik gelecekte uygulanabilecek bir denizcilik hizmetleri yasağının temelini de içerdiği belirtilirken, bu adımın G7 ile tam koordinasyon ve istişare içinde hayata geçirileceği bildirildi.

        İlave 46 geminin limanlara erişim yasağı ve deniz taşımacılığına ilişkin geniş kapsamlı hizmetlerin sağlanmasına yönelik yasak kapsamına alındığı ifade edilen açıklamada, yaptırım uygulanan gemilerin toplam sayısının 632'ye yükseldiği kaydedildi.

        Açıklamada, 20'nci paketin ayrıca tanker satışlarına zorunlu durum tespiti kontrolleri getirerek Rusya'nın "gölge filosunu" genişletmesini zorlaştırdığı ve Rus sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerleri ile buz kırıcılarına bakım ve diğer hizmetlerin sağlanmasını yasakladığı belirtildi.

        Buna ek olarak, Ocak 2027 itibarıyla Rus kuruluşlarına veya Rus vatandaşları ya da operatörleri tarafından sahip olunan ya da kontrol edilen kuruluşlara LNG terminal hizmeti sağlanmasının da yasa dışı hale geleceği vurgulanan açıklamada, petrol fiyat tavanını aşmak için kullanılan Rusya’daki Murmansk ve Tuapse limanları ile Endonezya'daki Karimun Limanı’nın petrol terminaliyle yapılan işlemlerin yasaklandığı ifade edildi.

        REKLAM

        Açıklamada, 20 Rus bankasına yönelik işlem yasağı uygulandığı, buna ek olarak yaptırımları deldikleri veya Rusya'nın bankacılık mesajlaşma ağı ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle üçüncü ülkelerde bulunan 4 finans kuruluşunun da işlem yasağı kapsamına alındığı bildirildi.

        Rus askeri-sanayi kompleksinin de daha da kısıtlandığı aktarılan açıklamada, başta insansız hava araçları (İHA) olmak üzere askeri ürünlerin geliştirilmesi ve üretiminde yer alan 58 şirket ve bağlantılı kişinin yaptırım listesine dahil edildiğinin altı çizildi.

        Açıklamada, hesap verebilirliği sağlamak amacıyla, Ukraynalı çocukların kaçırılması, zorla nakledilmesi ve ideolojik olarak yönlendirilmesini mümkün kılan 5 kişi ve 1 kuruluşun yaptırım listesine alındığı, ayrıca Ukrayna'nın kültürel mirasının gasbına karışan 4 kişinin de listeye dahil edildiği aktarıldı.

        Bunun yanı sıra devlet destekli platformlarda faaliyet gösterenler de dahil propaganda faaliyetinde bulunan 4 kişinin de yaptırım kapsamına alındığı belirtilen açıklamada, Belarus'un Rusya'nın saldırganlık savaşını kolaylaştırmadaki rolünün de hedef alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, 20'nci pakette Belarus askeri-sanayi kompleksiyle bağlantılı 3 yeni listeleme bulunduğu ifade edildi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

