Hayranı Anne Hathaway’e Kur'an hediye etti

Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, geçtiğimiz günlerde People dergisine verdiği röportajda "İnşallah" ifadesini kullanmasıyla kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Yaşlanma süreciyle ilgili konuşan Hathaway, "Uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum. İnşallah, öyle umuyorum" şeklinde konuşmuştu.

43 yaşındaki oyuncu, dün gece 'The Devil Wears Prada 2' (Şeytan Marka Giyer 2) adlı yeni filminin Londra'daki ilk gösterimi için düzenlenen galaya katıldı.

"SENİN İÇİN BU KUR’AN’I GETİRDİM"

Oyuncu burada bir hayranının sürpriziyle karşılaştı. 'İnşallah' dediği videodan etkilendiğini belirten hayranı, oyuncuya Kur'an-ı Kerim hediye ederek, "Senin için bu Kur'an'ı getirdim çünkü o videoyu izleyince tam vakti olduğunu düşündüm. Seni çok seviyorum Anne" ifadelerini kullandı. Hathaway ise bu hediye için hayranına teşekkür etti.

'DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI' OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Öte yandan People dergisinin mayıs sayısı kapağında yer alan Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' ilan edildi. Derginin sadece fiziksel görünümü değil; güzelliği yeniden tanımlayan ve ilham veren isimleri onurlandırdığı bu ünvanı, daha önce Michelle Pfeiffer, Julia Roberts ve Jennifer Aniston gibi kült yıldızlar da taşımıştı.

