Zeynep Atılgan dava açtı

Zeynep Atılgan, sosyal medyada kişilik haklarına saldırıda bulunan ve özel hayatını hedef alan paylaşımlar hakkında yasal süreç başlattığını duyurdu.

TAZMİNATI TÜRK EĞİTİM VAKFI’NA BAĞIŞLAYACAK

Atılgan, hukuk mücadelesi sonucunda kazanacağı tüm manevi tazminatı, gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlayacağını belirtti.

Oyuncu yaptığı açıklamda şu ifadeleri kullandı: Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’a yönelik son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında yayılan bazı paylaşım ve yorumlar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Bilindiği üzere; dijital mecralar hiç kimsenin "kendi mahkemesini kurup" yargısız infaz yapabileceği, bir kadının özel yaşamını ölçüsüz yorumların ve toplu hedef göstermelerin konusu hâline getirebileceği bir kanunsuzluk alanı değildir.

"LİNÇ DİLİ, İFTİRA VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL BOYUTUNA ULAŞMIŞTIR"

Müvekkilimiz hakkında, kadın kimliği ve özel hayatı üzerinden yürütülen linç dili; ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden hakaret, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal boyutuna ulaşmıştır. Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’ın kişilik haklarına saldıran, suç teşkil eden ifadeleri üreten ve bu linç kültürüne destek veren her bir kullanıcı ve mecra hakkında gerekli delil tespitleri yapılmış olup; ilgili kişi ve hesaplar hakkında hukuki başvuru süreçleri titizlikle hazırlanmaktadır. Bu kapsamda elde edilecek tüm manevi tazminatların, gençlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacağını da kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

Kadınların kararlarına ve özel yaşamına yönelik ölçüsüz öfkenin, toplumsal empatiye ve adalet duygusuna ağır bir darbe vurduğu kanaatindeyiz. Daha sağduyulu, daha adil ve daha insani bir dilin mümkün olduğuna inanarak; her türlü dijital şiddetin karşısında duracağımızı, müvekkilimizin bir kadın olarak maruz kaldığı haksızlık karşısında hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.