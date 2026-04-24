İkiz kardeşlerin babaları farklı olabilir: İşte tıp tarihine geçmiş nadir görülen vakalar

DNA testi sadece bir bebeğin babası olduğunu ortaya çıkardı

Bu nadir olgunun bilimsel olarak doğrulandığı örneklerden biri Kolombiya’da kayda geçti. 2018 yılında yapılan ve hakemli tıp dergisi Biomédica’da yayımlanan bir vaka çalışmasında, babalık şüphesi üzerine gerçekleştirilen DNA incelemesi dikkat çekici bir sonucu ortaya koydu. Anne, ikizler ve babası olduğu iddia edilen erkekten alınan örnekler üzerinde yapılan genetik analizlerde, ikizlerden biri için babalık yüksek doğruluk oranıyla teyit edilirken, diğer çocukla genetik eşleşme bulunmadı. Araştırmacılar bu durumu, aynı yumurtlama döneminde iki ayrı döllenmenin gerçekleşmesiyle açıklanan heteropaternal superfekundasyon olarak değerlendirdi.