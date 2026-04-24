İkiz kardeşlerin babaları farklı olabilir: İşte tıp tarihine geçmiş nadir görülen vakalar
İkiz bebeklerin farklı babalardan dünyaya gelmesi kulağa sıra dışı gelse de tıpta mümkün. ABD, Brezilya ve Kolombiya'dan vakalar, bu nadir durumun DNA testleriyle nasıl ortaya çıktığını gösteriyor.
Tıp dünyası, zaman zaman alışılmışın dışında ve ilk bakışta “imkânsız” gibi görünen vakalarla gündeme geliyor. Bu vakalar, insan biyolojisinin sanılandan çok daha karmaşık işleyebildiğini gösterirken, bilimsel olarak açıklanabilen ancak nadir görülen durumları da gözler önüne seriyor. Bu dikkat çekici örneklerden biri ise, ikiz bebeklerin farklı babalardan dünyaya gelmesi.
İkiz gebelikte iki farklı baba: Bu nasıl mümkün?
Tıpta “heteropaternal superfekundasyon” olarak adlandırılan bu durum, bir kadının aynı yumurtlama döneminde birden fazla yumurta üretmesi ve bu yumurtaların farklı erkeklerden gelen spermlerle döllenmesi sonucu ortaya çıkıyor.
Babalar farklı olsa da bebekler yarı kardeş sayılıyor
Sonuç olarak aynı anda gelişen gebelikte doğan ikizler, genetik olarak yarı kardeş oluyor. Uzmanlara göre bu durum son derece nadir görülüyor ve çoğunlukla ancak DNA testleri sayesinde ortaya çıkabiliyor. Ayrıca bu durum yalnızca çift yumurta ikizlerinde mümkün; tek yumurta ikizlerinde biyolojik olarak gerçekleşmesi mümkün değil.
DNA testi sadece bir bebeğin babası olduğunu ortaya çıkardı
Bu nadir olgunun bilimsel olarak doğrulandığı örneklerden biri Kolombiya’da kayda geçti. 2018 yılında yapılan ve hakemli tıp dergisi Biomédica’da yayımlanan bir vaka çalışmasında, babalık şüphesi üzerine gerçekleştirilen DNA incelemesi dikkat çekici bir sonucu ortaya koydu. Anne, ikizler ve babası olduğu iddia edilen erkekten alınan örnekler üzerinde yapılan genetik analizlerde, ikizlerden biri için babalık yüksek doğruluk oranıyla teyit edilirken, diğer çocukla genetik eşleşme bulunmadı. Araştırmacılar bu durumu, aynı yumurtlama döneminde iki ayrı döllenmenin gerçekleşmesiyle açıklanan heteropaternal superfekundasyon olarak değerlendirdi.
Genetik analizler çocuğun farklı babalardan olduğunu gösterdi
Benzer bir vaka, 2022 yılında Brezilya’nın Goiás eyaletinde yaşandı. 19 yaşındaki bir kadın, doğumun ardından çocuklarının babalığını doğrulamak amacıyla DNA testi yaptırdı. Başlangıçta her iki bebeğin de aynı kişiden olduğunu düşünen anne, test sonuçlarıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Genetik analizler, ikizlerden yalnızca birinin test edilen erkeğin biyolojik çocuğu olduğunu ortaya koydu. Diğer bebeğin ise farklı bir erkekten olduğu belirlendi. Kadın, hamile kaldığı dönemde kısa bir zaman aralığında iki farklı erkekle birlikte olduğunu ifade etti. Uzmanlar, bu vakanın modern tıpta doğrulanmış nadir örneklerden biri olduğunu belirtti.
Nafaka talebi için yapılan DNA testi beklenmedik şekilde bitti
Konunun hukuki boyutunu gözler önüne seren bir diğer örnek ise 2015 yılında ABD’nin New Jersey eyaletinde görüldü. Bir anne, ikiz çocukları için babalık ve nafaka talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme sürecinde yapılan DNA testleri, davalı erkeğin ikizlerden yalnızca birinin biyolojik babası olduğunu ortaya koydu. İlk etapta test sonuçlarının hatalı olabileceği düşünülse de analizler tekrarlandı ve aynı sonuçlar elde edildi. Bunun üzerine anne, hamilelik döneminde iki farklı erkekle ilişki yaşadığını kabul etti. Mahkeme, bilimsel verileri dikkate alarak kararını verdi ve söz konusu erkeğin yalnızca biyolojik babası olduğu çocuk için nafaka ödemesine hükmetti.
Nadir ama gerçek
Farklı ülkelerde ortaya çıkan bu üç vaka, nadir görülmesine rağmen bilimsel olarak mümkün olan bu durumun yalnızca teorik bir bilgi olmadığını, gerçek hayatta da karşılık bulduğunu gösteriyor. Aynı zamanda modern genetik testlerin hem tıbbi hem de hukuki süreçlerde ne kadar belirleyici bir rol oynadığını ortaya koyarken, insan üreme biyolojisinin sanılandan daha karmaşık olabileceğine işaret ediyor.
Haber kaynak:
Biomédica (2020), ABC News (2015), The Guardian (2015), BBC News, Time, news.com.au (2022)
