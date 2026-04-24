        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın 1 milyon dolarlık "altın kart" vizesi şu ana kadar bir kişiye verildi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın "altın kart" vizesi şu ana kadar bir kişiye verildi

        ABD Başkanı Trump'ın en az 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de yasal yaşam hakkı sunan "altın kart" vizesinin şu ana kadar sadece bir kişiye verildiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 12:09 Güncelleme:
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, yabancıların en az 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de yasal olarak yaşayıp çalışmasına imkan tanıyan "altın kart" vizesi programının şu ana kadar yalnızca bir kişi için onaylandığı açıklandı.

        ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, perşembe günü yaptığı açıklamada bu bilgiyi paylaşırken, programın ilk günlerine ilişkin daha önce yapılan iddialarla çelişen bir tablo ortaya çıktı.

        Program Aralık ayında başlatıldığında Lutnick, sadece birkaç gün içinde 1,3 milyar dolar "değerinde satış" yapıldığını söylemiş; Trump ise altın renkli kartı göstererek bunu "adeta güçlendirilmiş bir green card" olarak tanımlamıştı.

        Perşembe günkü kongre komitesi oturumunda Lutnick, bu iki açıklama arasındaki çelişkiye değinmedi.

        Trump, bu fikri geçen yıl gündeme getirmiş, başlangıçta maliyetin 5 milyon dolar olacağını söylemişti. Programın, yabancı yetenekleri ABD'ye çekmeyi ve federal bütçeye gelir sağlamayı amaçladığı belirtilmişti. "Altın kart"ın, yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak ve en az 10 kişiye istihdam sağlayarak ABD vizesi alınmasını mümkün kılan uzun yıllardır yürürlükteki EB-5 programının yerini alması planlanıyor.

        Henüz sadece bir başvuru onaylanmış olsa da Lutnick, "incelenen yüzlerce başvuru olduğunu" belirtti.

        Lutnick, bir yıl önce bir kabine toplantısında "altın kart"ın 1 trilyon dolar gelir sağlayabileceğini ve bütçe açığını dengelemeye yardımcı olacağını söylemişti.

        Ticaret Bakanı, programa başvuranların 1 milyon doların yanı sıra 15 bin dolar başvuru ücreti ödediğini, bunun da "sıkı bir güvenlik incelemesi" yapılmasını sağladığını belirtti. Program, nihayetinde ABD vatandaşlığına giden bir yol sunuyor. Ayrıca şirketler, yabancı doğumlu bir çalışan için 2 milyon dolar ödeyebiliyor ve yıllık yüzde 1 bakım ücreti ödüyor.

        Programın tanıtımı için hazırlanan internet sitesinde "Amerika'da yaşamın kilidini açın" ifadesi yer alıyor. Altın kart görselinde Trump'ın portresi, Özgürlük Heykeli ve imzası bulunuyor. Site ayrıca, ABD dışı gelirler üzerinden vergi alınmadan ülkede 270 güne kadar kalma imkanı sunacak 5 milyon dolarlık "Trump Platinum Card" planını da tanıtıyor.

        Trump, başkanlığı döneminde düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine odaklanan bir politika izlese de, nitelikli göçü desteklediğini sık sık dile getirmişti. "Altın kart" programı da bu yaklaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

        Programdan elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağı sorulduğunda Lutnick, "Bu, yönetim tarafından belirlenecek ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yararına olacak şekilde kullanılacak" dedi.

        "Altın vize" uygulamaları dünya genelinde de yaygın. Birleşik Krallık, İspanya, Yunanistan, Malta, Avustralya, Kanada ve İtalya dahil birçok ülke, varlıklı kişiler için benzer programlar sunuyor.

        Marmaris'teki vinç kazası: 2 gözaltı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize tekne indiren vincin, taşıma kolunun kopması sonucu Tarık Yasin Şahin'in (21) hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. (İHA)

        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        "Trump yönetimi zor NATO müttefiklerini cezalandırmaya çalışıyor"
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        Bekarlığa veda etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Zorbalığı yargıya taşıyor
