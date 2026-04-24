ABD Başkanı Donald Trump'ın, yabancıların en az 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de yasal olarak yaşayıp çalışmasına imkan tanıyan "altın kart" vizesi programının şu ana kadar yalnızca bir kişi için onaylandığı açıklandı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, perşembe günü yaptığı açıklamada bu bilgiyi paylaşırken, programın ilk günlerine ilişkin daha önce yapılan iddialarla çelişen bir tablo ortaya çıktı.

Program Aralık ayında başlatıldığında Lutnick, sadece birkaç gün içinde 1,3 milyar dolar "değerinde satış" yapıldığını söylemiş; Trump ise altın renkli kartı göstererek bunu "adeta güçlendirilmiş bir green card" olarak tanımlamıştı.

Perşembe günkü kongre komitesi oturumunda Lutnick, bu iki açıklama arasındaki çelişkiye değinmedi.

Trump, bu fikri geçen yıl gündeme getirmiş, başlangıçta maliyetin 5 milyon dolar olacağını söylemişti. Programın, yabancı yetenekleri ABD'ye çekmeyi ve federal bütçeye gelir sağlamayı amaçladığı belirtilmişti. "Altın kart"ın, yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak ve en az 10 kişiye istihdam sağlayarak ABD vizesi alınmasını mümkün kılan uzun yıllardır yürürlükteki EB-5 programının yerini alması planlanıyor.

Henüz sadece bir başvuru onaylanmış olsa da Lutnick, "incelenen yüzlerce başvuru olduğunu" belirtti.

Lutnick, bir yıl önce bir kabine toplantısında "altın kart"ın 1 trilyon dolar gelir sağlayabileceğini ve bütçe açığını dengelemeye yardımcı olacağını söylemişti.

Ticaret Bakanı, programa başvuranların 1 milyon doların yanı sıra 15 bin dolar başvuru ücreti ödediğini, bunun da "sıkı bir güvenlik incelemesi" yapılmasını sağladığını belirtti. Program, nihayetinde ABD vatandaşlığına giden bir yol sunuyor. Ayrıca şirketler, yabancı doğumlu bir çalışan için 2 milyon dolar ödeyebiliyor ve yıllık yüzde 1 bakım ücreti ödüyor.

Programın tanıtımı için hazırlanan internet sitesinde "Amerika'da yaşamın kilidini açın" ifadesi yer alıyor. Altın kart görselinde Trump'ın portresi, Özgürlük Heykeli ve imzası bulunuyor. Site ayrıca, ABD dışı gelirler üzerinden vergi alınmadan ülkede 270 güne kadar kalma imkanı sunacak 5 milyon dolarlık "Trump Platinum Card" planını da tanıtıyor.

Trump, başkanlığı döneminde düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine odaklanan bir politika izlese de, nitelikli göçü desteklediğini sık sık dile getirmişti. "Altın kart" programı da bu yaklaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Programdan elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağı sorulduğunda Lutnick, "Bu, yönetim tarafından belirlenecek ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yararına olacak şekilde kullanılacak" dedi.

"Altın vize" uygulamaları dünya genelinde de yaygın. Birleşik Krallık, İspanya, Yunanistan, Malta, Avustralya, Kanada ve İtalya dahil birçok ülke, varlıklı kişiler için benzer programlar sunuyor.