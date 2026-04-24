Dünyanın en etkili isimleri Time 100 Galası'nda buluştu

Bu yılki Time 100 listesinde yer alan dünyanın en etkili isimleri, Time 100 Galası'nda bir araya geldi. New York'ta gerçekleşen gecede, ünlüler, küresel değişim öncüleri ve kültürel devler buluştu.

Dünyanın en prestijli haber ve politika dergilerinden Time, her yıl olduğu gibi bu yıl da en etkili kişileri, 'Sanatçılar', 'İkonlar', 'Titanlar', 'Liderler', 'Yenilikçiler' ve 'Öncüler' kategorilerine ayırdı.

Listede ABD Başkanı Donald Trump'tan ünlü YouTube programcısı Mr. Beast'e, oyuncu Kate Hudson'dan moda tasarımcısı Victoria Beckham'a kadar birçok tanınmış isim yer aldı.

Time dergisinin baş editörü Sam Jacobs, “Seçimlerimiz, her yıl dünyayı şekillendiren hikayeler ve bu hikayeleri yazan kişiler tarafından yönlendiriliyor. Bazıları birçok kişi tarafından iyi bilinirken, diğerleri sadece kendi alanlarında tanınıyor” dedi.

