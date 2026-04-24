Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Dünyanın en etkili isimleri Time 100 Galası'nda buluştu

        Time 100 Galası, sanat, spor, siyaset ve kültür dünyasından birçok tanınmış ismi bir araya getirdi. İşte ünlülerin kırmızı halı görünümünden öne çıkanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 10:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu yılki Time 100 listesinde yer alan dünyanın en etkili isimleri, Time 100 Galası'nda bir araya geldi. New York'ta gerçekleşen gecede, ünlüler, küresel değişim öncüleri ve kültürel devler buluştu.

        Dünyanın en prestijli haber ve politika dergilerinden Time, her yıl olduğu gibi bu yıl da en etkili kişileri, 'Sanatçılar', 'İkonlar', 'Titanlar', 'Liderler', 'Yenilikçiler' ve 'Öncüler' kategorilerine ayırdı.

        Listede ABD Başkanı Donald Trump'tan ünlü YouTube programcısı Mr. Beast'e, oyuncu Kate Hudson'dan moda tasarımcısı Victoria Beckham'a kadar birçok tanınmış isim yer aldı.

        Time dergisinin baş editörü Sam Jacobs, “Seçimlerimiz, her yıl dünyayı şekillendiren hikayeler ve bu hikayeleri yazan kişiler tarafından yönlendiriliyor. Bazıları birçok kişi tarafından iyi bilinirken, diğerleri sadece kendi alanlarında tanınıyor” dedi.

        İşte Time 100 Galası'nda bir araya gelen ünlü isimler...

        2

        Victoria Beckham - David Beckham

        3

        Benicio del Toro

        4

        Dakota Johnson

        5

        Kate Hudson

        6

        Hailey Bieber

        7

        Ben Stiller - Christine Taylor

        8

        Keke Palmer

        9

        Hilary Duff

        10

        Zoe Saldana

        11

        Nikki Glaser

        12

        Jennie

        13

        Coco Jones

        14

        Claire Danes

        15

        Dakota Johnson

        16

        Rhea Seehorn

        17

        Alan Cumming

