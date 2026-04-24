Spor yazarları Beşiktaş'ın kupadaki Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları siyah-beyazlı takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.
"BEŞİKTAŞ KUPA AŞKINA"
Güntekin Onay: İlk 45 dakikada kusursuz oynayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk bölümünde topla daha fazla oynayan Alanyaspor’a izin verse de kalesinde pozisyon görmedi. Son çeyrekte rakibin de risk almasıyla fırsatlar ve açıklar bulan Beşiktaş, Oh ve Orkun Kökçü ile 2 gol daha bularak hak ettiği maçı farklı kazandı ve Türkiye Kupası’nda yarı final biletini cebine koydu... (Hürriyet)
"KARTAL VİTES YÜKSELTTİ"
Bilal Meşe: Kartal, bitime on dakika kala açıldı, vitesi yükseltti, gerçek kimliğine büründü. Nitekim bu diriliş, hem pozisyonlara hem gollere yansıdı. 83’te Olaitan’ın asistine Oh yanıt verdi farkı ikiye çıkardı. Ertuğrul’un hatası da eklemek gerekir. 85’te ise Rashica sağdan indi, altıpasa kesti kaptan Orkun maçın skorunu belirledi. Evet, Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı, kupada emin adımlarla yürüyor... Yarı finalde Konyaspor ile eşleşti, final kolay mı, elbette zor. Yani, Konya öyle hafife alınacak bir takım değil, o da kupanın peşinde koşuyor, sıkı bir yarı final maçı bizi bekliyor. Final için iki adayım var, biri Beşiktaş, diğeri Trabzonspor. Bizimkisi bir öngörü, olur mu, olmaz mı, bilemiyoruz, sürprizler olursa şaşırmamak gerekir! (Milliyet)
"BEŞİKTAŞ RAHAT KAZANDI"
İbrahim Yıldız: İstanbul’da Beşiktaş taraftarının büyük ilgi gösterdiği maçta Alanyaspor’u 3-0 yenerek yarı finale çıkan bir diğer takım oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle stat Ay-Yıldızlı bayraklarla donatılmıştı. Sezonu iyi götüremeyen, Siyah-Beyazlılar Türkiye Kupası’nı almak istiyor. Çok istekli bir mücadele vardı. Oyuna Alanya iyi başladı. 20. Dakikadan sonra kontrol Beşiktaş’ın eline geçti. İlk yarı elde edillen 1-0’lık üstünlük takıma moral oldu. İkinci yarı maça yine Alanya daha etkili başlayan taraf oldu. Fakat, ilerleyen dakikalar ev sahibi takımın organize kenar atakları vardı. Savunmanın hatalarını iyi değerlendiren Siyah-Beyazlılar arka arkaya iki gol atarak rahat bir galibiyet aldı. Beşiktaş’ta Orkun, Emirhan ve Olaitan öne çıkan isimler oldular. Beşiktaş bu sonuçla kötü giden sezonu kupa hedefi ile olumlu bir havaya çevirdi. (Habertürk)
"BAYRAM HEDİYESİ"
Fatih Doğan: Toure ve Emirhan'ın sakatlık sonrası kendilerini bulmasıyla birlikte 11'de sahaya çıkması, Beşiktaş'ın oyun planına katkı sağladı. Emirhan'ın yokluğunda oynayan Uduokhai, uyum ve tandem koordinasyonu açısından Agbadou ile sorunlar yaşıyordu. Bu noktada ciddi düzelme hissedildi. İlk 45 dakika Toure'nin golü bulması ve orta sahaya asli mevkisine kayan Olaitan'ın oyuna kattığı değer hissedildi. Sergen Yalçın'ın elindeki kadroya göre sahaya sürdüğü en iyi 11'di. İlk yarıda plan tuttu. (Sabah)
"İKİ DENİZ İKİ LİMAN"
Bülent Timurlenk: Beşiktaş, yarı finale yürürken 519 pasta yüzde 88 isabet sağladığını ve 14 ortayla şansını zorlayan Alanya'ya karşı 20 uzaklaştırma yapıp 13 pas arası ve 9 top çalmayla rakibinin gol iştahını kestiğini söylemek lazım. Maç boyu kanadını nefis kullanan Rıdvan, çok koşan Olaitan ve rakip defansı sürekli hırpalayan Oh, kaptan dümendeyken gemiyi limana yanaştırdılar. Kupa için önlerinde iki açık deniz, iki liman daha var. (Sabah)
"KUPANIN BELKİ DE EN ŞANSLISI!"
Cem Dizdar: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın elenip, Trabzon’un penaltılarla yarı finale çıktığı kupada belki Beşiktaş en şanslı takım olarak görülebilir. Ancak bu maçtaki gollere rağmen Beşiktaş’ın oyunu henüz bu beklentiyi destekler nitelikte değil. (Fanatik)