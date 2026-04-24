Spor yazarları Beşiktaş'ın kupadaki Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi!

"KARTAL VİTES YÜKSELTTİ"

Bilal Meşe: Kartal, bitime on dakika kala açıldı, vitesi yükseltti, gerçek kimliğine büründü. Nitekim bu diriliş, hem pozisyonlara hem gollere yansıdı. 83’te Olaitan’ın asistine Oh yanıt verdi farkı ikiye çıkardı. Ertuğrul’un hatası da eklemek gerekir. 85’te ise Rashica sağdan indi, altıpasa kesti kaptan Orkun maçın skorunu belirledi. Evet, Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı, kupada emin adımlarla yürüyor... Yarı finalde Konyaspor ile eşleşti, final kolay mı, elbette zor. Yani, Konya öyle hafife alınacak bir takım değil, o da kupanın peşinde koşuyor, sıkı bir yarı final maçı bizi bekliyor. Final için iki adayım var, biri Beşiktaş, diğeri Trabzonspor. Bizimkisi bir öngörü, olur mu, olmaz mı, bilemiyoruz, sürprizler olursa şaşırmamak gerekir! (Milliyet)