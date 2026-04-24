Zonguldak'ta 1 ay önce babasını kaybeden Birkan kalp krizden hayatını kaybetti
Zonguldak'ta 15 yaşındaki öğrenci evinde aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Birkan Demirel'in kalp krizi geçirdiği belirlenirken, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demirel'in bir ay önce babasını da kaybettiği öğrenildi.
Giriş: 24 Nisan 2026 - 09:28
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 ay önce babasını kaybeden 9'uncu sınıf öğrencisi Birkan Demirel (15), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
ANİDEN RAHATSIZLANDI
DHA'daki habere göre olay; Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Evinde gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metalurji Teknolojisi Bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi Birkan Demirel için ailesi ekiplere haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
15 yaşındaki Birkan, Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Kalp krizi geçirdiği belirlenen çocuk, kurtarılamadı.
1 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ
Demirel'in bir ay önce babasını kaybettiği öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ