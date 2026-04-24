Zamanın değişmeyen kuralı: 24 saat, 60 dakika, 60 saniye... Peki bu sistemi kim, nasıl kurdu?

DAKİKA VE SANİYE ASLINDA GÖKYÜZÜNDEN GELDİ

Saati çok daha küçük birimlere ayıran ilk uygarlık Babilliler oldu. Ancak amaçları zamanı ölçmek değil, gökyüzü hareketlerini hesaplamaktı.

Babilliler, Sümerlerden 60 tabanlı sistemi aldılar. Yaklaşık MÖ 1000 civarında Güneş’in döngüsüne dayalı 360 günü aşan bir takvim geliştirdiler. Günü ve geceyi 12’şer parçaya bölen ‘’mevsimsel saatler’’ kullandılar.

Babilliler ayrıca, günlük kullanım için olmayan, astronomik olayları hesaplamak ve ölçmek için başka bir zaman ölçme yöntemi geliştirdiler. Bu sistemde gün, ‘’beru’’ adı verilen 12 parçaya bölünüyordu. Daha hassas ölçüm yapmak için ‘’beru’’ları daha küçük birimlere böldüler. Daha sonra bunlar da bölünerek ‘’ninda’’ adı verilen daha küçük birimlere ayrıldı.

Monroe’ya göre Babilliler bunu zamanı bölmek olarak değil, gökyüzündeki hareketleri ölçmek için matematiksel bir yöntem olarak görüyordu.

