Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
Amasya'da, akrabalarının taziye ziyaretinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada, annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç Özarslan, TIR'ın altında kalıp yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Amasya'da yürekleri kavuran kaza, saat 14.00 sıralarında, Boğazköy mevkiindeki kavşakta meydana geldi.
TAZİYEDEN DÖNERKEN KAZA OLDU
Nihat Ö., yönetimindeki otomobille, ailesiyle akrabasının taziyesinden dönerken kavşağa girdiği sırada, E.B. idaresindeki TIR ile çarpıştı.
KAPI AÇILDI ANNESİNİN KUCAĞINDAN SAVRULDU
DHA'daki habere göre çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında bulunan 10 aylık Yamaç Özarslan, araç kapısının açılması sonucu yola savruldu.
10 AYLIK BEBEK TIR'IN ALTINDA KALDI
Yola düşen bebek, TIR'ın altına kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yamaç Özarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Nihat Ö. ile araçtaki bebeğin annesi Emine, babası Burak Özarslan (36) ve dedesi S.Ö. yaralandı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.