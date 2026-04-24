        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş | Amasya haberleri | Son dakika haberleri

        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!

        Amasya'da, akrabalarının taziye ziyaretinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada, annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç Özarslan, TIR'ın altında kalıp yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 08:50
        Amasya'da yürekleri kavuran kaza, saat 14.00 sıralarında, Boğazköy mevkiindeki kavşakta meydana geldi.

        TAZİYEDEN DÖNERKEN KAZA OLDU

        Nihat Ö., yönetimindeki otomobille, ailesiyle akrabasının taziyesinden dönerken kavşağa girdiği sırada, E.B. idaresindeki TIR ile çarpıştı.

        KAPI AÇILDI ANNESİNİN KUCAĞINDAN SAVRULDU

        DHA'daki habere göre çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında bulunan 10 aylık Yamaç Özarslan, araç kapısının açılması sonucu yola savruldu.

        10 AYLIK BEBEK TIR'IN ALTINDA KALDI

        Yola düşen bebek, TIR'ın altına kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yamaç Özarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Nihat Ö. ile araçtaki bebeğin annesi Emine, babası Burak Özarslan (36) ve dedesi S.Ö. yaralandı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 22 Nisan 2026 (ABD-İran Yeniden Masaya Oturacak Mı?)

        Trump ateşkesi tek taraflı uzattı. İran'da liderlere "Ev hapsi" iddiası. Masayı Devrim Muhafızları mı devirdi? ABD-İran yeniden masaya oturacak mı? Müzakereler neden çöktü? Trump'ın ateşkesiyle alay ettiler. Abluka kalkmadan müzakere masası kurulur mu? İran mı ABD mi geri adım atar? ABD-İran savaşı ...
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatılacak
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Doğum izninde ne değişti?
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
